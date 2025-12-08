שר הביטחון ישראל כ"ץ בפגישה עם הרמטכ"ל ( צילום: אריאל חרמוני, משרד הביטחון )

שר הביטחון ישראל כ"ץ נפגש הבוקר (שני) עם הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, כך נמסר מלשכת שר הביטחון.

לפי ההודעה, בתום הפגישה שר הביטחון החליט לאשר את סבב המינויים שאושר בסוף השבוע, למעט מינויו של אל"מ (מיל') גרמן גילטמן לתא"ל בזרוע היבשה לאחר שלפי השר כץ קרא לסרבנות שירות בצה"ל. לגבי מיצוי התחקירים ומינויים נוספים, נמסר כי "הדברים יסוכמו בימים הקרובים". כזכור, ביום שישי האחרון, הודיע שר הביטחון ישראל כץ לרמטכ״ל אייל זמיר כי הוא פוסל את המלצת צה״ל לקדם את אלוף משנה במילואים גרמן גילטמן, אחד מראשי ארגון אחים לנשק. לדבריו, גילטמן קרא לסרבנות בתקופת המחאה נגד הרפורמה המשפטית, ואין לאפשר לו לכהן בתפקידים צבאיים. "מי שמטיף ומעודד סרבנות לא ישרת בצה״ל ולא יקודם לשום תפקיד", מסר כץ בהודעה רשמית. ההחלטה התקבלה זמן קצר לאחר שפורסמה רשימת המינויים שאושרה בדיון איוש בראשות הרמטכ״ל, שבה נכלל גם קידומו של גילטמן לתפקיד מפקד המרכז למפקדות בזרוע היבשה ולהעלאה לדרגת תת אלוף. גילטמן, יליד ברית המועצות וקצין שריון בעברו, שירת שלושים שנה בצה״ל בתפקידי פיקוד ולחם, עד תפקידו האחרון כנספח צה״ל בשגרירות מוסקבה. לאחר שחרורו הפך לאחד הפעילים הבולטים בארגון אחים לנשק, שהתנגד לרפורמה המשפטית. במסיבת עיתונאים של הארגון במרץ 2023 אמר: "עליתי לארץ מאוקראינה כדי לחיות במדינה דמוקרטית. שירתתי עד היום גם בסדיר וגם במילואים בגלל חוזה בלתי כתוב עם המדינה. אני לא מוכן לשרת במקום שהוא לא דמוקרטיה. אתם מעמידים אותנו בדילמה".

אל"מ (מיל') גרמן גילטמן ( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

ביום שישי, נפגש הרמטכ״ל אייל זמיר עם אלוף-משנה (מיל׳) גרמן גילטמן, בעקבות הפרסומים האחרונים בעניינו. בשיחה הבהיר גילטמן כי מעולם לא קרא לסרבנות וכי הסרטון אשר הופץ אינו משקף את עמדותיו נכונה. יתרה מכך, בשנתיים האחרונות ביצע למעלה מ-700 ימי מילואים בתפקיד בכיר בחזית הלחימה.

הרמטכ”ל בחן את הדברים וציין, כי הוא לא יאפשר גילויי סרבנות בצה״ל ושמח לשמוע כי הקצין מוקיע את הנושא. עוד הוסיף כי הוא מעריך את הקצין ואת התרומה המשמעותית שלו לצה”ל במהלך שירותו בסדיר ובמילואים, בדגש על השנתיים שחלפו מאז אירועי השבעה באוקטובר.

עם זאת, אלוף-משנה (מיל׳) גילטמן אמר לרמטכ״ל כי נוכח הפרסומים ולאור הסערה שהתפתחה סביב מינויו - הוא מבקש להסיר את מועמדותו לתפקיד. גילטמן הדגיש כי ימשיך לשרת במילואים, כפי שעשה לאורך השנים, מתוך מחויבות עמוקה וערכית למדינה ולצה״ל. הרמטכ״ל הביע צער על הנסיבות שנוצרו ביחס לביטול המינוי והביע בשנית את הערכתו הרבה לפועלו של הקצין ועל הנכונות להמשך שירותו במילואים.

לאחר שמינויו נפסל, תקף גילטמן את השר כ"ץ וטען כי "זוהי החלטה פוליטית ולא מקצועית, וכך יש להתייחס אליה. לאחר מחשבות רבות, החלטתי להמשיך לשרת כרמ"ט האוגדה. חשוב לי להיות מעל הפוליטיקה״.

במכתב שכתב למפקדים באוגדה 162, שבה שירת במילואים במהלך המלחמה, ופורסם על-ידי כתב גל"צ דורון קדוש, כתב גילטמן: "בימים האחרונים שמי עלה לכותרות בהקשרים פוליטיים, וחשוב לי שתשמעו את האמת ישירות ממני, ולא דרך התקשורת. חשוב לי להבהיר בצורה חד משמעית: הייתי חלק מתנועת 'שריונרים להגנת ישראל ודמוקרטיה', תנועה נפרדת שלא הייתה מעולם חלק מ'אחים לנשק'. מעולם לא קראתי לסרבנות או לאי-התנדבות, ואני מוקיע קריאות כאלה.

"כל חיי הבוגרים, משירות הקבע ועד המילואים, שירתי את המדינה בגאווה. גם באירוע התקשורתי המדובר שבו השתתפתי – לא נאמרה על ידי שום קריאה לסרבנות. אבל המבחן האמיתי שלנו היה ונשאר המעשים.

"בבוקר ה-7.10 התייצבנו כולנו בנחל שורק, עוד לפני שקיבלנו צו. הקמנו את מפקדת האוגדה וניהלנו יחד, כתף אל כתף, את הלחימה. ימין ושמאל, חילונים ודתיים, אנשי הפריפריה והמרכז. מנכ"לים, מורים, עצמאים ושכירים – כולנו היינו "עם מאוחד". שמנו את המדינה מעל הכל, מעל כל מחלוקת ומעל כל אינטרס אישי, מתוך אחריות לעתיד ילדינו".

הוא הוסיף וכתב כי קיים "שיחה עניינית וברורה עם הרמטכ"ל. פורום המטה הכללי כולו הביע תמיכה מלאה במועמדותי, אך לצערי השר כ"ץ החליט לפסול את המינוי. זוהי החלטה פוליטית ולא מקצועית, וכך יש להתייחס אליה. עם זאת, אנחנו כאנשי צבא ומילואים נדרשים לקבל החלטות מקצועיות ואחראיות.

"לאור הסערה, ומתוך רצון לשמור על צה"ל נקי, הסכמתי להסיר את מועמדותי לתפקיד המדובר, אך אני לא הולך לשום מקום. לאחר מחשבות רבות, החלטתי להמשיך לשרת כרמ"ט האוגדה. חשוב לי להיות מעל הפוליטיקה. יש לנו אחריות כבדה על הכתפיים, ולמדינה הזו יש רק צבא אחד. אני נשאר כי אני מחויב לכם, למדינה ולדרך שעברנו יחד בשנתיים של המלחמה.

"אני רוצה להודות לכולכם על התמיכה האדירה, על המאמצים להשמיע את קולנו ועל מאות ההודעות והטלפונים. זה לא מובן מאליו. רק יחד, באחדות אמיתית כמו שיש אצלנו באוגדה, נדע לעבור כל משבר. יחד ננצח! גרמן".