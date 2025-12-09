פעילות כוחות צה"ל לסיכול טרור בטולכרם ( צילום: דובר צה"ל )

במסגרת מאמץ מודיעיני וחקירתי ממושך של שירות הביטחון הכללי, צה"ל ומחוז ש"י במשטרת ישראל, נחשפה מעורבותם של מספר מחבלים במרחב טולכרם אשר ביצעו פיגועים בחודשים האחרונים ונעצרו על ידי כוחות צה"ל.

במסגרת חקירתו של אחד המחבלים בשב"כ, אחמד אבו סמרה, עלה כי היה מעורב בהצמדת מטען נפץ לרכב צבאי מסוג 'פנתר' בחודש ספטמבר האחרון, שגרם לפציעתם של מספר חיילים, זאת בנוסף לניסיון פיגוע במתווה דומה לרכב צבאי מסוג 'דוד'. עוד עלה במסגרת החקירה כי במהלך חודש דצמבר, היה מעורב בפיגוע מטען לעבר ג'יפ צבאי במהלכו נפצע מח"ט מנשה לשעבר, אלוף-משנה א'.

המטען שהונח על רכב צבאי מסוג 'דוד' על ידי המחבל אחמד אבו סמרה ( צילום: דובר צה"ל )

במסגרת חשיפת התשתית, נעצרו לחקירה בשב"כ מעורבים נוספים ובהם חליל חרישה, תושב טולכרם, אשר על פי המידע שהתקבל בחקירתו בשב"כ, היה שותף לקידום פיגועי מטענים, בהם הפיגוע במהלכו נפצע מח"ט מנשה לשעבר, וסיפק רכיבים ואמצעים אשר נדרשו לייצור.

בעקבות חקירתם, כוחות צה"ל מחטיבת אפרים בהכוונה מודיעינית של שב"כ, יצאו לפעילות ב-17 בנובמבר 2025 בעיר טולכרם ואיתרו שלוש רקטות בשלבי הכנה שונים, מטעני חבלה, מערכות הפעלה, חלקי ייצור מטענים וחומרים להכנת חומר נפץ. באחת הרקטות אותר ראש קרב וחומר נפץ.

הרקטות ואמצעי הלחימה שאותרו ( צילום: דובר צה"ל )

בצה"ל מציינים כי החקירה ותוצאותיה ממחישים את רמת האיום הקיימת בשטח והניסיונות החוזרים לקדם פיגועים כנגד כוחות צה"ל ויעדים נוספים, וכן מהווים המחשת צורך לפעילות היזומה העצימה המתבצעת בעומק מחנות הפליטים. החקירה עודנה בעיצומה.

פעילות כוחות צה"ל לסיכול טרור בטולכרם ( צילום: דובר צה"ל )

