תקיפה קרובה באיראן? האמריקאים מרגיעים: "החשש מוגזם" 

ברקע החששות המוגברים בישראל מפני תקיפה איראנית קרובה, ההערכה האמריקנית על האיום הבליסטי היא כי החשש מוגזם, וכי "איראן היא גוף פצוע". כך פורסם הערב (שני) בחדשות i24NEWS.

מוקדם יותר היום פורסם כי גורמים בישראל עדכנו בסוף השבוע את ממשלו של נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, כי הם חוששים שתרגיל הטילים שמבצעים בימים האחרונים משמרות המהפכה האיראניים עלול להיות הכנה למתקפת פתע נגד ישראל.

עוד דווח כי הרמטכ"ל, אייל זמיר, שוחח בימים האחרונים עם מפקד פיקוד המרכז של צבא ארה"ב, האדמירל בראד קופר, והשמיע באוזניו את הדאגה לפיה "ישראל מודאגת מתרגיל הטילים שבו החלו משמרות המהפכה לפני כמה ימים".

"תנועות הטילים וההיערכות המבצעית שבוצעו בימים האחרונים במסגרת התרגיל עלולות לשמש גם ככיסוי למתקפת פתע", אמר הרמטכ"ל במהלך השיחה.

הנושא האיראני צפוי לעלות בפגישת נתניהו עם הנשיא טראמפ בשבוע הבא, וגורמים בישראל מטילים ספק באפשרות שטראמפ ייתן אור ירוק למתקפה אווירית נרחבת, שעלולה להביא להסלמה רחבה, בנימוק של שיקום תכנית הטילים.