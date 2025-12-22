כיכר השבת
"גוף פצוע"

תקיפה קרובה באיראן? האמריקאים מרגיעים: "החשש מוגזם" 

ברקע החששות בישראל מפני תקיפה איראנית קרובה, ההערכה האמריקנית על האיום הבליסטי היא כי החשש מוגזם | הנושא האיראני צפוי לעלות בפגישת נתניהו עם הנשיא טראמפ בשבוע הבא (צבא ובטחון)

טילים נורים על ישראל במהלך עם כלביא (צילום: Shutterstock)

ברקע החששות המוגברים בישראל מפני תקיפה איראנית קרובה, ההערכה האמריקנית על האיום הבליסטי היא כי החשש מוגזם, וכי " היא גוף פצוע". כך פורסם הערב (שני) בחדשות i24NEWS.

מוקדם יותר היום פורסם כי גורמים בישראל עדכנו בסוף השבוע את ממשלו של נשיא , דונלד טראמפ, כי הם חוששים שתרגיל הטילים שמבצעים בימים האחרונים משמרות המהפכה האיראניים עלול להיות הכנה למתקפת פתע נגד ישראל.

עוד דווח כי הרמטכ"ל, אייל זמיר, שוחח בימים האחרונים עם מפקד פיקוד המרכז של צבא ארה"ב, האדמירל בראד קופר, והשמיע באוזניו את הדאגה לפיה "ישראל מודאגת מתרגיל הטילים שבו החלו משמרות המהפכה לפני כמה ימים".

"תנועות הטילים וההיערכות המבצעית שבוצעו בימים האחרונים במסגרת התרגיל עלולות לשמש גם ככיסוי למתקפת פתע", אמר הרמטכ"ל במהלך השיחה.

הנושא האיראני צפוי לעלות בפגישת נתניהו עם הנשיא טראמפ בשבוע הבא, וגורמים בישראל מטילים ספק באפשרות שטראמפ ייתן אור ירוק למתקפה אווירית נרחבת, שעלולה להביא להסלמה רחבה, בנימוק של שיקום תכנית הטילים.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (93%)

לא (7%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר