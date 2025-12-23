תקרית חריגה בצה"ל: חימוש צה"לי שנורה במסגרת ניסוי אשר שוגר לעבר הים התיכון, אלא שזה התפוצץ כשני קילומטרים בלבד מכוח של חיל הים - הכוח לא נפגע. האירוע החריג מתוחקר על ידי מפקד בסיס אשדוד בחיל הים - שאמון על הזירה הדרומית במישור החוף.

על פי הדיווח בישראל היום, חימוש של החטיבה הטכנולוגית ליבשה באגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה נורה ב"מטווח 24" הסמוך לראשון לציון. במהלך הניסוי, שוגר החימוש אל עבר הים, שם פטרל כוח של חיל הים. החימוש התפוצץ, כאמור, כשני קילומטרים בלבד ממנו.

בדיווח נכתב כי בצבא הסבירו שהאירוע לא תואם כראוי מול חיל הים וכבר מרגע שנודעו תוצאות התרגיל החריגות - הוחלט להפסיק את הירי לעבר הים, שתוכנן במסגרת המשך הניסוי. האירוע החריג שהסתיים, הפעם, ללא נפגעים, מתוחקר על ידי מפקד בסיס אשדוד בחיל הים - שאמון על הזירה הדרומית במישור החוף.

בחטיבה הטכנולוגית ליבשה יש מערכות ואמצעים שאמורים לסייע למנהלי הניסוי להבחין מי הכוחות הנמצאים במרחב, וכך החימושים לא יפגעו בהם או בסמוך להם.