צה"ל תקף אתרי שיגור של חיזבאללה בדרום לבנון | תיעוד

צה"ל תקף לפני זמן קצר (רביעי) מספר אתרי שיגור של ארגון הטרור חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון.

במסגרת התקיפה, הושמדו מבנים צבאיים ותשתיות טרור נוספות מהם פעלו מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה בתקופה האחרונה.

דובר צה"ל מציין כי "הימצאותם של אתרי השיגור שהותקפו מהווים הפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון. צה"ל ימשיך לפעול על מנת להסיר כל איום על מדינת ישראל ולמניעת ניסיונות שיקום ארגון הטרור חיזבאללה".

במועצה אזורית הגליל העליון עדכנו את התושבים כי "בשעה זו החלו תקיפות במרחב לבנון יתכן וקולות נפץ ישמעו במרחב הגליל בדגש לגליל המזרחי. בשלב זה אין שינוי בהערכת המצב והנחיות למרחב האזרחי. שגרה מלאה בכלל המרחב".