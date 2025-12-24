כיכר השבת
"אין שינוי בהנחיות"

צה"ל תקף אתרי שיגור של חיזבאללה בדרום לבנון | תיעוד

צה"ל תקף מספר אתרי שיגור של ארגון הטרור חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון | בין היתר הושמדו מבנים צבאיים ותשתיות טרור מהם פעלו מחבלים בתקופה האחרונה | צפו בתקיפה (צבא)

התקיפות בלבנון (צילום: לפי סעיף 27א)

תקף לפני זמן קצר (רביעי) מספר אתרי שיגור של ארגון הטרור במספר מרחבים בדרום לבנון.

במסגרת התקיפה, הושמדו מבנים צבאיים ותשתיות טרור נוספות מהם פעלו מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה בתקופה האחרונה.

התקיפות בלבנון (צילום: לפי סעיף 27א)

דובר צה"ל מציין כי "הימצאותם של אתרי השיגור שהותקפו מהווים הפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון. צה"ל ימשיך לפעול על מנת להסיר כל איום על מדינת ישראל ולמניעת ניסיונות שיקום ארגון הטרור חיזבאללה".

במועצה אזורית הגליל העליון עדכנו את התושבים כי "בשעה זו החלו תקיפות במרחב לבנון יתכן וקולות נפץ ישמעו במרחב הגליל בדגש לגליל המזרחי. בשלב זה אין שינוי בהערכת המצב והנחיות למרחב האזרחי. שגרה מלאה בכלל המרחב".

התקיפות בלבנון (צילום: לפי סעיף 27א)
התקיפות בלבנון (צילום: לפי סעיף 27א)
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר