כיכר השבת
בכפר ג׳יוס

לוחמי יחידת דובדבן עצרו חוליית מחבלים שתכננה לרצוח יהודים

לוחמי יחידת דובדבן עצרו חוליית מחבלים שתכננה לבצע פיגוע | הלוחמים פעלו בכפרים כיפל חארת ודיר איסתיא ועצרו שלושה מחבלים אשר יידו אבנים לעבר ציר מרכזי (צבא)

פעילות צה"ל ביו"ש, ארכיון (צילום: דובר צה"ל)

כוחות צה״ל מחטיבת אפרים פעלו הלילה (בין רביעי לחמישי) לסיכול טרור במספר כפרים בגזרת אפרים.

במרחב כפר ג׳יוס, לוחמי יחידת דובדבן עצרו ארבעה מחבלים אשר פעלו לקידום פעולות טרור ותכננו לבצע פיגוע טרור נגד יהודים.

בנוסף, לוחמי חטיבת הצנחנים מגדוד 890 פעלו בכפרים כיפל חארת ודיר איסתיא ועצרו שלושה מחבלים אשר יידו אבנים לעבר ציר מרכזי.

כל המבוקשים שנעצרו הועברו להמשך חקירה בשירות הביטחון הכללי.

דובר צה"ל מסר: "כוחות הביטחון ממשיכים לפעול לסיכול טרור במרחב, מול כל מי שיפגע או ינסה לפגוע באזרחי מדינת ישראל וכוחות הביטחון".

