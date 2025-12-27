הרמטכ"ל זמיר בהערכת מצב ( צילום: דובר צה"ל )

הרמטכ"ל, רא"ל אייל זמיר, קיים היום (שבת) הערכת מצב בחטיבת מנשה, בעקבות הפיגוע שאירע אתמול (שישי), עם מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, מפקד אוגדת יהודה ושומרון, תא"ל קובי הלר, ראש המנהל האזרחי, תא"ל הישאם אבראהים, מפקד חטיבת מנשה, אל"ם מ' ומפקדים נוספים מגופי הביטחון.

הרמטכ"ל ציין כי מדובר בפיגוע טרור קשה והנחה על תגבור סד"כ בפיקוד המרכז לצד המשך בפעילות ההתקפית לרבות הכיתור, העוצר והמצוד אחר פעילי טרור במרחב קבאטיה. בנוסף, הנחה לסיים את איטום בית המחבל, ולפעול לסיום התהליכים להריסתו. עוד הנחה הרמטכ"ל, לשפר את יכולות האיסוף במרחב, הן לניטור והן לסגירת מעגלים מהירה. הרמטכ"ל הדגיש כי יש לפעול מערכתית להידוק התיאום בין גופי הביטחון ולפעול יחד אל מול כל שרשרת הערך של המסתננים בדיוק כמו שמטפלים בטרור.

הרמטכ"ל, אייל זמיר, אמר: "אנחנו אחרי אירוע טרור קשה בו נהרגו שני אזרחים. צה"ל משתתף בצערן של המשפחות ועומד לצידן בשעה קשה זו. אירוע הטרור הזה מחדד את אחריותו של צה"ל ללמוד, להפיק לקחים ולחזק את ההגנה על אזרחי ישראל, ביהודה ושומרון ובכלל הגזרות".

"מאפייני התקופה הם המפגעים הבודדים והשוהים הבלתי חוקיים. יש להגביר ולשפר את האכיפה כנגד המסיעים והמעסיקים. לצד זאת, יש להמשיך לשפר ולקדם את היכולות, לאתר ולסכל את אותם מפגעים. גם בשעות אלו, כוחות צה"ל פועלים בעוצמה לסיכול טרור. מטרתנו העליונה ברורה, להמשיך לבלום ולמנוע טרור לפי יציאתו".

הרמטכ"ל שב והדגיש את חשיבות שיתוף הפעולה בין כלל גופי הביטחון, וציין כי רק טיפול רב-ארגוני ורב-שכבתי יצמצם את התופעה באופן משמעותי.