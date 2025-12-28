בזמן שרוסיה משלימה את פריסת טילי ה"אורשניק" הגרעיניים שלה בבלארוס, פריסה המאיימת ישירות על עומק אירופה ומערערת את מאזן ההרתעה העולמי, ארה"ב חושפת את תשובתה המוחצת בדמות ה"נשר האפל" (Dark Eagle).

מדובר במערכת הנשק ההיפרסונית המבצעית הראשונה של צבא ארה"ב, שנועדה להכות מטרות בעלות חשיבות אסטרטגית במהירות בלתי נתפסת ובדיוק כירורגי. ה"נשר האפל" אינו טיל בליסטי רגיל; הוא משלב מאיץ רקטי עוצמתי עם "רכב דאייה" המסוגל לתמרן באופן לא צפוי בתוך האטמוספירה, מה שהופך אותו לסיוט עבור מערכות ההגנה האווירית המתקדמות ביותר בעולם, שפשוט אינן מסוגלות לחזות את מסלולו או ליירטו.

הנתונים הטכניים של ה״נשר האפל״ מציירים תמונה של עוצמה דורסנית: הוא מסוגל להגיע למהירויות של עד כ‑17 מאך – כ‑21 אלף קמ״ש, מהירות שמאפשרת לו לחצות את רוחב אירופה בפחות מרבע שעה. על פי הערכות, טווחו מגיע לאלפי קילומטרים, די כדי לפגוע במטרות אסטרטגיות עמוק בשטח רוסיה או סין בתוך פחות מ‑20 דקות מרגע השיגור.

למרות שמדובר בנשק קונבנציונלי, ללא ראש קרב גרעיני, האנרגיה הקינטית האדירה שנוצרת בפגיעה במהירות כזו מעניקה לו יכולת לחדור ולהשמיד בונקרים ומפקדות מבוצרות – גם ללא מטען נפץ גדול.