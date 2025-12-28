כיכר השבת
הקרמלין בלחץ 

'הנשר האפל' | ארה״ב נערכת לפריסת מערכת טילים היפרסוניים מול רוסיה

בתגובה לפריסת טילי ה"אורשניק" הרוסיים בבלארוס, הפנטגון מתכנן להציב בגרמניה נשק שובר שוויון שחודר כל מערכת הגנה ומשנה את מאזן האימה העולמי | 'הנשר האפל' הטיל ההיפרסוני של ארה"ב שמסוגל להכות במוסקבה תוך פחות מ-20 דקות ובמהירות של מאך 17 (חדשות צבא)

הנשר האפל (צילום: Public Domain, https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=73445813)

בזמן שרוסיה משלימה את פריסת טילי ה"אורשניק" הגרעיניים שלה בבלארוס, פריסה המאיימת ישירות על עומק אירופה ומערערת את מאזן ההרתעה העולמי, ארה"ב חושפת את תשובתה המוחצת בדמות ה"נשר האפל" (Dark Eagle).

מדובר במערכת הנשק ההיפרסונית המבצעית הראשונה של צבא ארה"ב, שנועדה להכות מטרות בעלות חשיבות אסטרטגית במהירות בלתי נתפסת ובדיוק כירורגי. ה"נשר האפל" אינו טיל בליסטי רגיל; הוא משלב מאיץ רקטי עוצמתי עם "רכב דאייה" המסוגל לתמרן באופן לא צפוי בתוך האטמוספירה, מה שהופך אותו לסיוט עבור מערכות ההגנה האווירית המתקדמות ביותר בעולם, שפשוט אינן מסוגלות לחזות את מסלולו או ליירטו.

הנתונים הטכניים של ה״נשר האפל״ מציירים תמונה של עוצמה דורסנית: הוא מסוגל להגיע למהירויות של עד כ‑17 מאך – כ‑21 אלף קמ״ש, מהירות שמאפשרת לו לחצות את רוחב אירופה בפחות מרבע שעה. על פי הערכות, טווחו מגיע לאלפי קילומטרים, די כדי לפגוע במטרות אסטרטגיות עמוק בשטח רוסיה או סין בתוך פחות מ‑20 דקות מרגע השיגור.

למרות שמדובר בנשק קונבנציונלי, ללא ראש קרב גרעיני, האנרגיה הקינטית האדירה שנוצרת בפגיעה במהירות כזו מעניקה לו יכולת לחדור ולהשמיד בונקרים ומפקדות מבוצרות – גם ללא מטען נפץ גדול.

משגר טילים ההיפרסוניים של צבא ארה"ב (צילום: By Photo Credit: U.S. Army photo by 1st Lt. David Kim - https://www.army.mil/article/279357/us_armys_long_range_hypersonic_weapon_battery_integrates_in_exercise_bamboo_eagle, Public Domain, https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=77818577)

המתח הבינלאומי כבר מתרגם לפעולות בשטח: צבא ארה"ב פרס את המערכת לראשונה באוסטרליה באוגוסט 2025 כהרתעה מול סין, ובמקביל הוא מאיץ את התוכניות להציב את ה"נשר" בגרמניה במהלך שנת 2026 כמענה ישיר לצעדים הרוסיים.

מדובר במערכת ניידת המותקנת על משאיות, מה שמאפשר לה להופיע, לשגר ולהיעלם בטרם האויב יבין מאיפה הגיעה המכה. ה"נשר האפל" מסמן את תחילתו של עידן חדש בשדה הקרב, שבו המהירות היא הנשק האולטימטיבי, והזמן מרגע הזיהוי ועד להשמדה הופך לכמעט אפסי.

