בצעד לא שגרתי ישראל מודה שסייעה במידע וראיות עבור רשויות החוק באיטליה שהביאו לחקירה ולביצוע מעצרים של מנהיג חמאס במדינה ועוד 6 פעילים בכירים בארגון. במהלך המבצע תפסו רשויות אכיפת החוק באיטליה נכסים, כספים ורכוש.

על פי ההודעה, שבעה פעילי חמאס נעצרו באיטליה, בהם מנהיג התנועה במדינה מוחמד חנון, בעקבות חקירה שהתבססה על מידע וראיות שהעבירו גורמי הביטחון בישראל המטה ללוחמה כלכלית בטרור, משטרת ישראל, אגף המודיעין בצה"ל והשב"כ.

על פי החשד, המעורבים הפעילו מערך לגיוס והעברת כספים לזרועות האזרחיות והצבאיות של חמאס, ורשויות האכיפה באיטליה החרימו נכסים וכספים.

שר הביטחון ישראל כ"ץ אמר כי לטרוריסטים של חמאס "אין ולא יהיה מקלט בטוח לא במזרח התיכון ולא באירופה", והדגיש שישראל תמשיך לפעול בנחישות נגד כל מי שמסייע לטרור, גם מעבר לים.