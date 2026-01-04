כיכר השבת
ארבעה אוחזים בתפקיד

מי יהיה המחליף של גופמן? המרוץ לתפקיד החם ייפתח בימים הקרובים

אחרי מינויו הצפוי של אלוף רומן גופמן לראשות המוסד, המרוץ לתפקיד המזכיר הצבאי הבא של ראש הממשלה צפוי להתחיל בימים הקרובים | בין המועמדים, תא"ל טל פוליטיס ותא"ל גיא מרקיזנו, שני הקצינים שהיו בלב העימות בין הרמטכ"ל זמיר לשר הביטחון ישראל כ"ץ על מינוי הנספח הצבאי לוושינגטון (ביטחון)

נתניהו ומזכירו הצבאי שיהיה ראש המוסד הבא (צילום: דוברות רה"מ)

לאחרי ההודעה על מינויו של אלוף רומן גופמן לראשות המוסד, המרוץ לתפקיד המזכיר הצבאי הבא של ראש הממשלה צפוי להתחיל בימים הקרובים. על הפרק ארבעה מועמדים, ייתכן שיהיו בקרוב מועמדים נוספים.

על פי הדיווח של ניר דבורי בחדשות 12, המועמדים שעל הפרק הם: תא"ל גיא לוי תפקד עוצבת האש. תא"ל ישראל שומר ראש חטיבת המבצעים. תא"ל טל פוליטיס סגן מפקד חיל הים. תא"ל גיא מרקיזנו, המזכיר הצבאי לשר הביטחון.

שני הקצינים, תא"ל טל פוליטיס ותא"ל גיא מרקיזנו, היו בלב העימות בין הרמטכ"ל אייל זמיר לשר הביטחון ישראל כ"ץ על מינוי הנספח הצבאי לוושינגטון.

כזכור, ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע בחודש שעבר בישיבת הממשלה על כך שבחר במזכירו הצבאי האלוף רומן גופמן לכהן כראש המוסד הבא.

האלוף גופמן כיהן בתפקידים מבצעיים ופיקודיים רבים בצה"ל ובכללם: לוחם ומפקד בחיל השריון, מג"ד בגדוד 75 בחטיבה 7, קצין אג"ם בעוצבת 'געש' (אוגדה 36), מח"ט 'עציון', מח"ט חטיבה 7, מפקד אוגדת 'הבשן' (210), מפקד המרכז הלאומי לאימונים ביבשה, ראש מטה פעולות הממשלה בשטחים ותפקידו הנוכחי – המזכיר הצבאי של ראש הממשלה.

