ארבעה אוחזים בתפקיד מי יהיה המחליף של גופמן? המרוץ לתפקיד החם ייפתח בימים הקרובים אחרי מינויו הצפוי של אלוף רומן גופמן לראשות המוסד, המרוץ לתפקיד המזכיר הצבאי הבא של ראש הממשלה צפוי להתחיל בימים הקרובים | בין המועמדים, תא"ל טל פוליטיס ותא"ל גיא מרקיזנו, שני הקצינים שהיו בלב העימות בין הרמטכ"ל זמיר לשר הביטחון ישראל כ"ץ על מינוי הנספח הצבאי לוושינגטון (ביטחון)

דה דוד הכהן כיכר השבת | 22:42