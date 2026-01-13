חילופי אש חריגים ברפיח: שני מחבלים חוסלו, האירוע עוד מתנהל

חילופי אש בעזה: תצפיתניות של צה״ל זיהו 6 מחבלים חמושים במערב רפיח - בשטח שנמצא בשליטה ישראלית. טנקים קפצו לנקודה וירו עליהם, המחבלים השיבו אש. חיל האוויר סייע בתקיפות אוויריות. 2 מחבלים חוסלו, הסריקות נמשכות - היתר כנראה הצליחו להימלט.
על פי הודעת דובר צה"ל, תצפיות צה"ל זיהו שישה מחבלים חמושים במרחב מערב רפיח סמוך לכוחות צה"ל הפרוסים בדרום הרצועה.
מיד לאחר הזיהוי, טנקים הגיעו לנקודה וירו על המחבלים. המחבלים ירו לעבר הכוחות באחד הטנקים והחלו חילופי אש שכללו תקיפות אוויריות במרחב. עד כה הכוחות חיסלו שני מחבלים. הכוחות ממשיכים בסריקות במרחב אחר המחבלים והאירוע עודנו מתנהל.
המחבלים שזוהו על-ידי כוח צה"ל ברפיח הגיחו ממנהרה. בצה"ל חושדים שלפחות שניים מהם נמלטו בחזרה אל הפיר. "מדובר בהפרה בוטה של הסכם הפסקת האש" נמסר.
