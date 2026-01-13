הגיחו מתוך המנהרה חילופי אש חריגים ברפיח: שני מחבלים חוסלו, האירוע עוד מתנהל שני מחבלים חוסלו ברפיח לאחר חילופי אש עם כוחות צה"ל ברפיח | דובר צה"ל ציין כי הכוח זיהה חולייה של שישה מחבלים חמושים באזור, ומיד לאחר מכן טנקים הגיעו לנקודה והחלו חילופי אש עם המחבלים, שכללו גם תקיפות אוויריות | הכוחות ממשיכים בסריקות באזור אחרי המחבלים, והאירוע עוד מתנהל (חדשות)