"נמנע אסון גדול"

נס במרכז הארץ: קטין נעצר בחשד לתכנון פיגוע בטווח הזמן המיידי

השב"כ חוקר בימים אלה אירוע ביטחוני רגיש, בו מידע מודיעיני שהתקבל בשב"כ הוביל למעצר לפנות בוקר של קטין, ערבי ישראלי, בחשד שתכנן לבצע פיגוע באזור המרכז בטווח הזמן המיידי |בחיפוש בביתו איתרו בלשי מחוז המרכז ממצאים שקושרים אותו  לפעילות ביטחונית | גורם בכיר: "אסון גדול נמנע בלב הארץ" (בטחון)

מעצר | ארכיון (צילום: דוברות שירות בתי הסוהר)

בצל המתיחות הביטחונית, השב"כ חוקר בימים אלה אירוע ביטחוני רגיש, בו מידע מודיעיני שהתקבל בשב"כ הוביל ל לפנות בוקר (ראשון) של קטין, ערבי ישראלי, בחשד שתכנן לבצע פיגוע באזור המרכז בטווח הזמן המיידי.

על פי הדיווח ב-i24NEWS, בחיפוש שערכו בביתו איתרו בלשי מחוז המרכז ממצאים שקושרים אותו לפעילות ביטחונית, חלק מהממצאים נמצאו ממש על מיטתו. גורם בכיר אמר כי "אסון גדול נמנע בלב הארץ". 

לפני מספר שבועות, שב״כ ומשטרת ישראל עצרו קטין תושב הצפון שנשבע אמונים לארגון הרצחני בעולם - דעא״ש ותכנן לבצע פיגוע אכזרי בישראל. בחקירתו בשב״כ ובמשטרה עלה, כי הקטין מסר שבועת אמונים לארגון המדינה האסלאמית (דעא״ש), ובנוסף נמצאו ברשותו הוראות מפורטות לייצור חגורת נפץ.

עוד עלה בחקירה, כי במסגרת קשריו עם גורמים המזוהים עם הארגון בחו״ל, נקט צעדים מעשיים על מנת להכין עצמו לביצוע פיגוע.

בנוסף, מחומר החקירה עלה עוד, כי הקטין הביע הזדהות עם פיגועי עבר נגד מדינת ישראל, לצד ייחולים להשמדתה. בנוסף, נטל חלק בשיח קיצוני נגד בני דתות אחרות, לרבות נוצרים ומוסלמים שאינם שותפים להשקפת עולמו הקיצונית והאכזרי.

