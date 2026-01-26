סמוך להר עיבל: מחבל ירה מאקדח לעבר תושב השומרון

אירוע ביטחוני חמור בכביש העלייה להר עיבל: מחבל ביצע הבוקר (שני) ירי מאקדח לעבר רכב של תושב השומרון.

התושב נסע להר עיבל וטעה בדרך כשנכנס לפאתי שכם. בעת שביצע פרסה לחזור לכביש הראשי, הוא הבחין בשלושה מחבלים סמוך למחסום הכניסה לשכם. אחד מהם קפץ לעבר הרכב וירה לעברו באקדח.

התושב הצליח להימלט מהמקום והמשיך בנסיעה לעבר הר עיבל. זוהתה פגיעת ירי במכסה המנוע. אין נפגעים. עם הגעתו חבר התושב לכוח צבאי במוצב עיבל.

דובר צה"ל מסר כי "התקבל דיווח על ירי לעבר רכב ישראלי סמוך להר עיבל שבמרחב חטיבת שומרון. אין נפגעים. כוחות צה"ל בדרך לנקודה, פרטים נוספים בהמשך".

ראש מועצת שומרון יוסי דגן אמר: "זהו פיגוע ירי חמור. מי שחושב שטרור וירי ירתיעו אותנו טועה. התשובה שלנו תהיה חיזוק האחיזה ההתיישבותית בשומרון ובפרט בהר עיבל שהוא חלק בלתי נפרד מההיסטוריה שלנו".