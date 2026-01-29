לפני כחודש התרחש פיגוע משולב בו נדרס למוות שמשון מורדכי הי"ד, בן 68, בעיר בית שאן ונדקרה למוות אביב מאור הי"ד, בת 18, סמוך ליישוב עין חרוד.

הפיגוע המשולב בוצע על ידי מחבל תושב קאבטיה, אחמד אבו אל ארוב, בן 34 שנוטרל על ידי עובר אורח.

מחומר החקירה המשותפת בימ"ר צפון ובשב"כ עלה כי המחבל חדר מספר ימים לפני הפיגוע למדינת ישראל מאזור ירושלים והועסק על ידי תושב עראבה בן 45 בעבודות בניה.

בבוקר הפיגוע, סמוך לשעה 05:30 ייצאו המחבל יחד עם מעסיקו ותושב שטחים נוסף מהיישוב עראבה שבגליל ליישוב מסילות שם עסק בעבודת טייח לבית פרטי בבנייה וזאת בתמורה לסכום כסף יומי של 650-700 שקלים.

הטרור שוב מרים ראש | ניסיון פיגוע דקירה ליד מחסום המנהרות בירושלים דוד הכהן | 28.01.26

מהחקירה עולה בשלב מסויים גמלה בליבו של המחבל החלטה לגנוב את רכבו של מעסיקו, לצאת ולבצע פיגוע רצחני וזאת לאחר שהצטייד בסכין ומברג שאותם לקח מאתר הבניה. לאחר יציאתו מהיישוב מסילות נסע המחבל לעיר בית שאן שם דרס למוות את שמשון מורדכי הי"ד בן 68 ופצע באורח קל נער בן 16.

עוד עולה מהחקירה כי מבית שאן, יצא אבו אל ארוב לכיוון כביש 71 ובצומת תל יוסף פגע ברכב עומד ויצא לכיוון שני צעירים ששהו במקום שהוא נושא את הסכין מאתר הבניה. המחבל הצליח להגיע אל צעירה בת 18 והחל לדקור אותה במספר רב של דקירות שבסופו של דבר אילצו את הצוותים הרפואיים לקבוע את מותה.

משם המשיך בנסיעתו אל צומת המעונות בעפולה וכאשר זיהה הולך רגל בן 37, סטה מהכביש לכיוונו, פגע בו ופצע אותו במצב בינוני-קשה. אזרח אשר שהה במקום וזיהה את המתרחש, חתר למגע ניטרל את המחבל.

בתום חקירה משותפת של ימ"ר צפון והשב"כ תגיש הבוקר פרקליטות מחוז צפון כתב אישום חמור כנגדו בבית המשפט המחוזי בנצרת.

כתב אישום זה מצטרף להגשת כתבי אישום כנגד שני אחיו של המחבל ששהו במדינת ישראל שלא כחוק ונגד מעסיקו של המחבל תושב עראבה בן 45.