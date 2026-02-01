ניסו לברוח למה החזיקו שלושה פלסטינים צעירים מדומא כיפה לבנה סרוכה ברכב? כיפה לבנה סרוגה נמצאה ברכבם של שלושה צעירים פלסטינים מדומא, שנעצר בידי כמה ניידות משטרה בתום מרדף - אחרי שניסו להימלט בפראות ממעצר | בנוסף נמצא ברכב מפתח מאסטר, כלי פריצה ועוד (בארץ, משטרה)

קא קובי אטינגר כיכר השבת | 16:07