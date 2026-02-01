כיכר השבת
למה החזיקו שלושה פלסטינים צעירים מדומא כיפה לבנה סרוכה ברכב?

כיפה לבנה סרוגה נמצאה ברכבם של שלושה צעירים פלסטינים מדומא, שנעצר בידי כמה ניידות משטרה בתום מרדף - אחרי שניסו להימלט בפראות ממעצר | בנוסף נמצא ברכב מפתח מאסטר, כלי פריצה ועוד (בארץ, משטרה)

הכיפה שנמצאה (צילום: דוברות המשטרה)

הרכב החשוד של הפלסטינים נעצר בשומרון - ובתוכו גילו ה פריטים מפתיעים, בהם בין היתר כיפה לבנה סרוגה גדולה.

זה קרה במהלך פעילות אכיפה יזומה של ניידות תחנת בנימין ממרחב שומרון במשטרת ישראל באזור השומרון. בשלב מסוים הבחינו השוטרים ברכב פלסטיני עומד בצד הדרך סמוך ליישוב עין- סיניא.

המשטרה מסרה היום (ראשון) כי כשהבחינו יושבי הרכב בניידת המשטרה, החלו בבריחה תוך נסיעה מסוכנתף שכללה בין היתר עקיפות תוך חציית קו הפרדה רצוף, חציית צומת בניגוד לאור אדום ברמזור וסיכון ממשי למשתמשי הדרך.

בשלב מסוים הרכב נעצר. זאת הודות לנחישות השוטרים ובסיוע ניידות נוספות מתחנת בנימין. הרכב נעצר סמוך לסינג׳ל, ובתוכו אותרו חשודים פלסטינים תושבי דומא בגילאי 30-18.

במהלך חיפוש שערכו השוטרים ברכב וברשותם של אותם חשודים, נתפסו בין היתר כאמור רעלת פנים, אמצעי ׳מאולתר׳ שעל פי החשד משמש להנעת רכב, מפתח מאסטר, כלי פריצה וגם הכיפה הלבנה.

החשודים שנעצרו הועברו לתחנת המשטרה בנימין, לטובת חקירתם בגין עבירות של התחזות, קשירת קשר לביצוע פשע, סיכון חיי אדם בנתיב תחבורה ועבירות נוספות.

"משטרת ישראל תמשיך לפעול בנחישות, בכל זמן ובכל גזרה, לסיכול פעילות פלילית, שמירה על ביטחון הציבור ואכיפת החוק למען שלומם של משתמשי הדרך וכלל האזרחים", נמסר מהמשטרה.

