כיכר השבת
תכנן פיגוע בשטח המרכז

דרמה במרכז הארץ: מחבל מבוקש נתפס לאחר מצוד ממושך כשהוא מסתתר על גג בית 

מחבל מבוקש שהיה מעורב בפיגועים נגד חיילי צה"ל, נתפס בידי המשטרה והשב"כ לאחר שחדר לישראל והסתתר על גג מבנה באזור השרון | במשך מספר ימים ניהלו המשטרה וגורמי ביטחון נוספים מצוד אחריו, החשוד כי תכנן פיגוע במרכז הארץ (צבא)

1תגובות
פעילות כוחות צה"ל | ארכיון (צילום: דובר צה"ל)

דרמה במרכז הארץ: המשטרה והשב"כ לכדו מחבל מבוקש ממחנה הפליטים בלאטה הסמוך לשכם, שהיה מעורב בפיגועים נגד חיילי צה"ל באזור. הוא נתפס לאחר שחדר לישראל והסתתר על גג מבנה באזור השרון.

על פי הדיווח בחדשות 12, במשך מספר ימים ניהלו המשטרה וגורמי ביטחון נוספים מצוד אחר פעיל הטרור, שחשוד כי תכנן פיגוע במרכז הארץ. למחבל יש ידע נרחב בהכנת מטענים ואמצעי לחימה שונים - והוא נחשב למקור ידע משמעותי בכל הנוגע לתכנון פעולות טרור.

במהלך פעילות סמויה של בלשי כפר קאסם ושוטרי יס"מ שרון, נתפס כאמור החשוד כשהוא ניצב על גג מבנה בכפר קאסם ומנסה להסתתר מהכוחות. עם מעצרו הוא הועבר לחקירת שב"כ, וכעת הוא מוחזק במעצר מנהלי.

מדוברות המשטרה נמסר כי בלשי תחנת קאסם בשיתוף יס״מ שרון עצרו בתחילת השבוע תושב מחנה פליטים בלאטה בשנות ה-20 לחייו החשוד במעורבות בהכנת מטעני חבלה ומעשי טרור נוספים כנגד חיילי צה״ל. החשוד נעצר והועבר לחקירת שירות הביטחון הכללי.

גורם ביטחוני שצוטט בדיווח אמר כי "ייתכן שמנענו אירוע חמור במיוחד מצד גורם מבוקש מאוד שאחראי ללא מעט פעולות טרור נגד חיילים ביו"ש, ואיש שאוחז במודיעין שיכול לסייע בסיכולים עתידיים".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (72%)

לא (28%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
כל עוד הוא חי לא נמנע שום אירוע מדינת חלם
יהודי

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר