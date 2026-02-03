דרמה במרכז הארץ: המשטרה והשב"כ לכדו מחבל מבוקש ממחנה הפליטים בלאטה הסמוך לשכם, שהיה מעורב בפיגועים נגד חיילי צה"ל באזור. הוא נתפס לאחר שחדר לישראל והסתתר על גג מבנה באזור השרון.

על פי הדיווח בחדשות 12, במשך מספר ימים ניהלו המשטרה וגורמי ביטחון נוספים מצוד אחר פעיל הטרור, שחשוד כי תכנן פיגוע במרכז הארץ. למחבל יש ידע נרחב בהכנת מטענים ואמצעי לחימה שונים - והוא נחשב למקור ידע משמעותי בכל הנוגע לתכנון פעולות טרור.

במהלך פעילות סמויה של בלשי כפר קאסם ושוטרי יס"מ שרון, נתפס כאמור החשוד כשהוא ניצב על גג מבנה בכפר קאסם ומנסה להסתתר מהכוחות. עם מעצרו הוא הועבר לחקירת שב"כ, וכעת הוא מוחזק במעצר מנהלי.

מדוברות המשטרה נמסר כי בלשי תחנת קאסם בשיתוף יס״מ שרון עצרו בתחילת השבוע תושב מחנה פליטים בלאטה בשנות ה-20 לחייו החשוד במעורבות בהכנת מטעני חבלה ומעשי טרור נוספים כנגד חיילי צה״ל. החשוד נעצר והועבר לחקירת שירות הביטחון הכללי.

גורם ביטחוני שצוטט בדיווח אמר כי "ייתכן שמנענו אירוע חמור במיוחד מצד גורם מבוקש מאוד שאחראי ללא מעט פעולות טרור נגד חיילים ביו"ש, ואיש שאוחז במודיעין שיכול לסייע בסיכולים עתידיים".