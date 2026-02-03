בזמן שבישראל מלהגים על פירוז החמאס כתנאי לשיקום הרצועה, הערב (שלישי) דווח כי ארגוני הטרור ברצועת עזה החלו בתקופה האחרונה לנסות ולהבריח נשק ברחפנים מסיני לתוך הרצועה.

על פי הדיווח בכאן חדשות, מדובר בהברחות מעל ציר פילדלפי ישירות ולא רק מסיני לישראל ומשם לעזה. כזכור, ציר פילדלפי כולו נמצא באחריות ביטחונית ישראלית במסגרת ההסכם שנחתם.

גורם בטחוני בכיר שצוטט בדיווח אמר: "אני לא צופה שחמאס יתפרק מנשקו גם אם יצהיר שכך. בשנים הקרובות ישראל תמשיך לשהות בעזה ותבסס את מודל יו"ש של פשיטות נגד גורמי חמאס".

במקביל, המאמצים לטיהור הרצועה נמשכים. הבוקר חשף דובר צה"ל כי במהלך סריקות לטיהור מרחב הקו הצהוב בדרום ברצועת עזה אותרו כ-110 פצצות מרגמה שהוסתרו בשקי סיוע הומניטרי של אונר"א. לצד הפצצות אותרו רקטות וציוד לחימה נוסף שהוחבא בשמיכות ובשקי סיוע הומניטרי של ארגון הסיוע למען הפליטים הפלסטינים.

בתוך כך, התנועה הסדירה במעבר רפיח נפתחה אתמול לשני הכיוונים. על פי ההסדר, מדי יום ייצאו מרצועת עזה 150 עזתים, ובמקביל יורשו 50 עזתים להיכנס ממצרים לעזה.

את המעבר יפעיל הארגון האירופי EUBAM, במסגרת מנגנון בין-לאומי ובתיאום עם מצרים. המצרים יעבירו מדי יום רשימה של 50 עזתים המבקשים להיכנס לרצועה, ולאחר בדיקה ביטחונית תתאפשר כניסתם ביום שלמחרת.