תיעוד ממצלמת גוף של לוחם מגלן במהלך הפעילות - צילום: דובר צה"ל תיעוד ממצלמת גוף של לוחם מגלן במהלך הפעילות | צילום: צילום: דובר צה"ל 10 10 0:00 / 0:51 תיעוד ממצלמת גוף של לוחם מגלן במהלך הפעילות ( צילום: דובר צה"ל )

כוחות צה"ל בפיקוד אוגדה 210, השלימו בשבוע שעבר פעילות לילית לאיתור והשמדת מחסן אמצעי לחימה של ארגון הטרור הג׳מאעה האסלאמית במרחב הכפר בית ג׳אן שבדרום סוריה.

לוחמי צה"ל איתרו והשמידו במחסן אמצעי לחימה רבים ובהם נשקים, מוקשים ואמצעי תקשורת. במערכת הביטחון הדגישו כי ארגון הטרור הג׳מאעה האסלאמית קידם לאורך המלחמה וממשיך לנסות לקדם פעולות טרור נגד מדינת ישראל ואזרחיה בגזרה הצפונית. מדובר צה"ל נמסר: "המבצע מתווסף לרצף מבצעים של כוחות אוגדה 210 במטרה להסיר כל איום ופעילות של גורמי טרור שונים במרחב ולהגן על אזרחי מדינת ישראל ורמת הגולן בפרט".

השמדת מחסן אמצעי הלחימה סמוך לכפר בית ג׳אן בדרום סוריה - צילום: דובר צה"ל השמדת מחסן אמצעי הלחימה סמוך לכפר בית ג׳אן בדרום סוריה | צילום: צילום: דובר צה"ל 10 10 0:00 / 0:08 השמדת מחסן אמצעי הלחימה סמוך לכפר בית ג׳אן בדרום סוריה ( צילום: דובר צה"ל )

כזכור, בתחילת השבוע, בעקבות אינדיקציות מודיעיניות שנאספו בשבועות האחרונים, כוחות צה״ל פשטו על מבנה במרחב הר דוב ועצרו מחבל בכיר בארגון הטרור הג'מאעה האסלאמית.

המחבל נעצר והועבר להמשך חקירה בשטח הארץ. בנוסף, במבנה בו נעצר המחבל אותרו אמצעי לחימה.

ארגון אל-ג'מאעה אל-איסלאמיה, המזוהה עם האחים המוסלמים בלבנון, אישר את המעצר וטען כי לוחמי צה"ל פשטו רגלית על כפר אל-הבאריה ו'חטפו' את עטווי עטווי, מבכירי הארגון.