כיכר השבת
במבצע נועז באישון לילה

לוחמי מגלן פשטו על מבנה טרור בתוך סוריה ואיתרו אמצעי לחימה | תיעוד דרמטי

לוחמי צה"ל פשטו על מבנה בדרום סוריה, איתרו והשמידו מחסן אמצעי לחימה של ארגון הטרור הג׳מאעה האסלאמית במרחב הכפר בית ג׳אן (חדשות)

תיעוד ממצלמת גוף של לוחם מגלן במהלך הפעילות
תיעוד ממצלמת גוף של לוחם מגלן במהלך הפעילות| צילום: צילום: דובר צה"ל
תיעוד ממצלמת גוף של לוחם מגלן במהלך הפעילות (צילום: דובר צה"ל)

כוחות בפיקוד אוגדה 210, השלימו בשבוע שעבר פעילות לילית לאיתור והשמדת מחסן אמצעי לחימה של ארגון ה הג׳מאעה האסלאמית במרחב הכפר בית ג׳אן שבדרום .

לוחמי צה"ל איתרו והשמידו במחסן אמצעי לחימה רבים ובהם נשקים, מוקשים ואמצעי תקשורת.

במערכת הביטחון הדגישו כי ארגון הטרור הג׳מאעה האסלאמית קידם לאורך המלחמה וממשיך לנסות לקדם פעולות טרור נגד מדינת ישראל ואזרחיה בגזרה הצפונית.

מדובר צה"ל נמסר: "המבצע מתווסף לרצף מבצעים של כוחות אוגדה 210 במטרה להסיר כל איום ופעילות של גורמי טרור שונים במרחב ולהגן על אזרחי מדינת ישראל ורמת הגולן בפרט".

השמדת מחסן אמצעי הלחימה סמוך לכפר בית ג׳אן בדרום סוריה
השמדת מחסן אמצעי הלחימה סמוך לכפר בית ג׳אן בדרום סוריה| צילום: צילום: דובר צה"ל
השמדת מחסן אמצעי הלחימה סמוך לכפר בית ג׳אן בדרום סוריה (צילום: דובר צה"ל)

כזכור, בתחילת השבוע, בעקבות אינדיקציות מודיעיניות שנאספו בשבועות האחרונים, כוחות צה״ל פשטו על מבנה במרחב הר דוב ועצרו מחבל בכיר בארגון הטרור הג'מאעה האסלאמית.

המחבל נעצר והועבר להמשך חקירה בשטח הארץ. בנוסף, במבנה בו נעצר המחבל אותרו אמצעי לחימה.

ארגון אל-ג'מאעה אל-איסלאמיה, המזוהה עם האחים המוסלמים בלבנון, אישר את המעצר וטען כי לוחמי צה"ל פשטו רגלית על כפר אל-הבאריה ו'חטפו' את עטווי עטווי, מבכירי הארגון.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר