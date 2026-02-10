כיכר השבת
"קידמו מתווי טרור רבים"

אחרי ההפרה: צה"ל ושב"כ תקפו מחבלי חמאס ברצועת עזה

בתגובה להפרה הבוטה של הסכם הפסקת האש במזרח רפיח: צה"ל ושב"כ תקפו מחבלים מארגון הטרור חמאס ברצועת עזה (חדשות)

כוחות צה"ל במרחב חאן יונס (צילום: דובר צה"ל)

ושב"כ תקפו במהלך היממה האחרונה מחבלים מ ברצועת עזה בתגובה להפרה הבוטה של ההסכם אתמול (שני), במסגרתה מחבלים יצאו מתשתית הטרור התת-קרקעית במזרח רפיח וירו לעבר כוחות צה"ל.

המחבלים שהותקפו קידמו מתווי טרור רבים נגד כוחות צה"ל ומדינת ישראל.

מדובר צה"ל נמסר כי "צה"ל ושב"כ ימשיכו לפעול מול כל ניסיון של ארגוני הטרור ברצועת עזה להוציא לפועל מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ומדינת ישראל".

כפי שדווח אתמול, במסגרת פעילות כוחות צה"ל לטיהור המרחב ממחבלים ותשתיות טרור, כוחות צה"ל זיהו ארבעה מחבלים שיצאו מפיר במרחב התוואי התת קרקעי במזרח רפיח.

המחבלים פתחו באש לעבר לוחמי צה"ל חטיבה 7, שהשיבו באש וחיסלו את ארבעת המחבלים. כוחות צה"ל ממשיכים לפעול במרחב לאיתור וחיסול כלל המחבלים שנותרו בתוואי.

יממה קודם לכן, ביום ראשון, כוחות צוות הקרב של החטיבה הצפונית הפועלים בצפון רצועת עזה זיהו מספר מחבלים שחצו את הקו הצהוב והתקרבו לעבר הכוחות באופן שהיווה איום מיידי.

מיד לאחר הזיהוי, חיל האוויר בהכוונת הכוחות תקף את המחבלים וחיסלו אחד מהם על מנת להסיר את האיום.

0 תגובות

1
תפסיקו כבר להגיב בצורה מדודה ! ברוך השם אין חטופים בעזה, על כל הפרה צריך להחריב שכונה, כמה שכונות כבר יש שם ?
אדיר

