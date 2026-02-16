כך הם חצו את הגדר שוב זה קורה: פעילי תנועת התיישבות בסוריה חצו את הגבול - והוחזרו בידי צה"ל | תיעוד אזרחים ישראלים חצו את הגדר ונכנסו לשטח סוריה במהלך הלילה | כך עדכן דובר צה"ל שהוסיף כי הם הוחזרו לישראל על ידי כוחות צה"ל והועברו להמשך טיפול של המשטרה | "צה"ל מגנה את האירוע בתוקף ומדגיש כי מדובר באירוע חמור המהווה עבירה פלילית המסכנת את האזרחים ואת כוחות צה"ל" נמסר (צבא)