דובר צה"ל עדכן היום (שני) כי כוחות זיהו במהלך הלילה מספר אזרחים ישראלים חוצים את גדר הגבול לתוך שטח סוריה. הם נתפסו והועברו חזרה לשטח המדינה ולטיפול המשטרה.
"כוחות צה"ל קפצו לנקודה ולאחר מספר דקות החזירו את האזרחים בבטחה לשטח מדינת ישראל", מסרו בצבא. "צה"ל מגנה את האירוע בתוקף ומדגיש כי מדובר באירוע חמור המהווה עבירה פלילית המסכנת את האזרחים ואת כוחות צה"ל", הוסיפו.
לפי דיווח של גיא ורון בחדשות 12, הם ניסרו עם דיסק שרשרת של אחד השערים בגבול וחצו לשטח סוריה.
לטענת פעילי תנועת 'חלוצי הבשן' שחצו לשטח סוריה, הם התמקמו בסמוך לנקודה בה ניסתה בעבר התנועה להקים את הישוב "נווה הבשן", ואף קיימה טקס הנחת אבן פינה ליישוב בהשתתפות משפחות מהתנועה. עתה, פעילי התנועה חזרו לשם במטרה להקים את הנקודה מחדש ובכך להתבסס ביישוב.
הפעילים מסרו: "צר לנו שהבשן, נחלת אבותינו, נשאר מופקר, אין פה ואקום ואויבנו מנצלים זאת. ההתיישבות בבשן הכרחית כדי לשמר את הישגי המלחמה. אם הממשלה תתכחש לתפקידה - נאלץ לקבוע עובדות בשטח, אנחנו נתיישב והממשלה תאשר".
תנועת "חלוצי הבשן" הוקמה לאחר מבצע "חץ הבשן" בסוריה במהלך מלחמת "חרבות ברזל". בעבר היו לתנועה מספר ניסיונות להתיישב בשטח - ברובם משפחות, ובחלקם צעירים ובני נוער. לפני שבועיים נחסמו מספר משפחות מהארגון על ידי כוחות צה"ל בעיירה קונטרה במהלך ניסיון נוסף להתיישבות מעבר לגדר.
