הרמטכ"ל בשיח עם מפקדי חטיבות המילואים ( צילום: דובר צה"ל )

הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, כינס אתמול (ראשון) את מפקדי חטיבות המילואים לשיח ישיר ופתוח, ברקע עומס מבצעי מתמשך ושחיקה גוברת בקרב המשרתים. לצדו השתתפו סגן הרמטכ"ל אלוף תמיר ידעי, מפקד זרוע היבשה אלוף נדב לוטן, ראש אגף כוח האדם אלוף דדו בר-כליפא ומפקדים נוספים.

במהלך השיח אמר, "אני יודע כמה אחריות מונחת על כתפיכם. המלחמה הראתה לכולנו עד כמה חטיבות המילואים, ובתוך כך מג"די ומח"טי המילואים, הם חלק משמעותי מהליבה המבצעית של צה"ל. עלינו האחריות לדאוג למשרתים, לטפל בשחיקה, לחזק את היסודות המקצועיים ולחזור להתאמן לצד המשך הפעילות המבצעית המוגברת". לדבריו, הישגי המלחמה נשענים במידה רבה על מערך המילואים, "בזכותכם, הגענו להישגים מבצעיים בכל זירות הלחימה. אתם מפקדים על אנשים שבלעדיהם לא היינו מצליחים להגיע להישגים אליהם הגענו במלחמה זו. אנחנו מוקירים את משרתי המילואים ופועלים באופן חסר תקדים כדי לאפשר ולתת להם את הזכויות שמגיעות להם ואף יותר מכך".

הרמטכ"ל התייחס גם לסוגיית המענקים והגמישות למפקדים בשטח והבהיר, "אנחנו קשובים לצרכים שלכם ולקולות העולים מן השטח ופועלים על מנת לאפשר לכם את הגמישות הנדרשת לכך. המענקים ישמרו ויותאמו לכמות ימי המילואים. אנחנו נמשיך לפעול לשיפור והרחבת הכלים לטיפול באנשיכם. עלינו להמשיך לפעול ביחד לחזק את הכשירות, המוכנות והאמון של חיילי המילואים בצה"ל".

עם זאת, זמיר שרטט גם גבולות ברורים, "אני מצפה מכם שתשפיעו ותביאו את הקולות מהשטח בכדי שנוכל לבצע שינויים והתאמות לייעול ושיפור. עם זאת, נדרש להציב קווים ברורים. עלינו להחזיר את צה"ל לכשירות מלאה. אנחנו נאפשר לכם את הגמישות אבל עליכם כמפקדים לוודא את הסטנדרטים, הערכים והנורמות של המסגרות שלכם".

בהסתכלות קדימה הציג את עיקרי תר"ש "חושן" ואמר, "בליבת תר"ש 'חושן' אנו עוסקים בהעצמת כוח היבשתי הקרבי ובכלל כך הקמות סד"כ, נגביר את כושר התקיפה, הניידות המבצעית, יכולות רובוטיות וכשירות הימ"חים של חטיבות המילואים".

זמיר התריע כי גם השנה הבאה לא צפויה להיות רגועה, "אנחנו במערכה רב-זירתית ושנת 2026 תמשיך להיות שנה שנפעל בקצב מבצעי-התקפי גבוה, להמשך החלשת האיומים והכרעת אויבינו בקווי המגע".

אחת ההחלטות המשמעותיות שעליהן הכריז הייתה סגירת הכוחות המאולתרים שהוקמו עם פרוץ המלחמה. "הנחיתי לסגור את כלל הכוחות המאולתרים שהוקמו במהלך המלחמה. אני מצדיע ומעריך את כל מי שנרתם וסייע בתחילתה ולאורכה, אך עלינו לפעול באופן שיטתי ומקצועי. יחידות וכוחות שקיים בהן צורך מבצעי יוסדרו ויוטמעו באופן סדור. אני מעריך אתכם ואת פועלכם - המשיכו כך".