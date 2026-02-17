כיכר השבת
נערכים לחידוש לחימה

לוחמים איתרו מצבור אמצעי לחימה שנועד לשמש את מחבלי חמאס מחטיבת רפיח

נשקים, רקטה מסוג RPG ומטען | לוחמי צה"ל איתרו מצבור אמצעי לחימה שנועד לשמש את מחבלי חמאס מחטיבת רפיח (צבא וביטחון)

אמצעי הלחימה שנתפסו (צילום: דובר צה"ל)

כוחות צוות הקרב של חטיבה 7 בפיקוד אוגדת (143) ממשיכים לפעול לחיסול מחבלים, להשמדת תשתיות תת-קרקעיות ולטיהור מרחב הקו הצהוב בדרום רצועת בהתאם להסכם.

אמש (שני), במהלך פעילות להשמדת תשתית תת-קרקעית במרחב, כוחות איתרו מצבור אמצעי לחימה שנועדו לשמש את מחבלי מחטיבת רפיח ובו מספר רב של נשקים, רקטה מסוג RPG ומטען שיועדו לפגוע בכוחות צה"ל הפועלים במרחב.

מדובר צה"ל נמסר: "כוחות צה"ל בפיקוד הדרום ימשיכו לפעול על מנת לחסל את המחבלים השוהים בתוואים במרחב, ישארו פרוסים בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי".

כזכור, במהלך השבוע האחרון, כוחות צוות הקרב של חטיבה 7 ביצעו מספר פעולות משמעותיות במרחב התוואי התת-קרקעי במזרח רפיח, על מנת לחסל מחבלים נוספים השוהים בו.

בשבוע שעבר, חוסלו מספר מחבלים בהיתקלות עם כוחות צה״ל, ובמסגרת סריקות שבוצעו בתוואי בתחילת השבוע, אומת כי הכוחות חיסלו שלושה מחבלים בהיתקלות, וחיסלו שישה מחבלים נוספים במסגרת הפעולות שמתבצעות בתוואי.

