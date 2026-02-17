כוחות צוות הקרב של חטיבה 7 בפיקוד אוגדת עזה (143) ממשיכים לפעול לחיסול מחבלים, להשמדת תשתיות תת-קרקעיות ולטיהור מרחב הקו הצהוב בדרום רצועת עזה בהתאם להסכם.

אמש (שני), במהלך פעילות להשמדת תשתית תת-קרקעית במרחב, כוחות צה"ל איתרו מצבור אמצעי לחימה שנועדו לשמש את מחבלי חמאס מחטיבת רפיח ובו מספר רב של נשקים, רקטה מסוג RPG ומטען שיועדו לפגוע בכוחות צה"ל הפועלים במרחב.

מדובר צה"ל נמסר: "כוחות צה"ל בפיקוד הדרום ימשיכו לפעול על מנת לחסל את המחבלים השוהים בתוואים במרחב, ישארו פרוסים בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי".

כזכור, במהלך השבוע האחרון, כוחות צוות הקרב של חטיבה 7 ביצעו מספר פעולות משמעותיות במרחב התוואי התת-קרקעי במזרח רפיח, על מנת לחסל מחבלים נוספים השוהים בו.

בשבוע שעבר, חוסלו מספר מחבלים בהיתקלות עם כוחות צה״ל, ובמסגרת סריקות שבוצעו בתוואי בתחילת השבוע, אומת כי הכוחות חיסלו שלושה מחבלים בהיתקלות, וחיסלו שישה מחבלים נוספים במסגרת הפעולות שמתבצעות בתוואי.