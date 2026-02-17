שבועיים לאחר פרסום פרשת הברחות לעזה, הערב (שלישי) דווח כי מערכת הביטחון בוחנת חשד לפיו גורמים עברייניים בכירים פעלו לשחד גורמים זרים במפקדה האמריקאית בקריית גת, שמטפלת בענייני שיקום עזה, כדי להבריח סחורות אסורות לרצועה.

על פי הדיווח של אבישי גרינצייג ב-i24NEWS, החשד הוא כי גורמים עברייניים בכירים פעלו לשחד גורמים במפקדה האמריקנית בקריית גת, שמטפלת בשיקום עזה, כדי להבריח סחורות אסורות לעזה.

לפי הדיווח, החשד הנבדק במערכת הביטחון מצביע על שיתוף פעולה בין עבריינים ישראלים לגורמים זרים במפקדה האמריקאית, כשהמטרה היא הברחת סחורה תוך הכנסת כסף רב לכיסם של המבריחים.

רק לפני כשבועיים הוגשו כתבי אישום בפרשת ההברחות הקודמת לעזה, שבה הואשמו 12 אנשים בהברחת סחורה בשווי 3.9 מיליון שקלים. בפרשה הקודמת הוברחו לרצועה קרטונים של סיגריות, מכשירי אייפון, מצברים, כבלי תקשורת וחלקי חילוף לרכב.

הנאשמים בפרשה הקודמת, שחלקם אנשי מילואים, פעלו באופן שיטתי ומתוחכם תוך ניצול נקודות תורפה במרחב המעברים והפעילות הצבאית באזור. ביניהם מעורב גם אחיו של ראש השב"כ, בצלאל זיני.