הכנסת סיוע הומניטרי לעזה ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

בפעילות משותפת של שב"כ וימ"ר דרום במשטרת ישראל נעצרו מספר אזרחים ישראלים, ביניהם חיילי מילואים אשר היו חשודים בהברחת סחורות האסורות בהכנסה לרצועת עזה.

מעצרם בוצע לאור מודיעין שנאסף במערכת הביטחון ממנו עלה כי גורמים שונים, ובהם אזרחים ישראלים, מנצלים את המציאות החדשה בשטח שהחלה עם הסכם הפסקת האש בין ישראל לחמאס והכנסת סיוע הומניטרי בהיקפים גדולים לרצועה, לטובת הברחת סחורות האסורות בהכנסה לרצועת עזה, בדרכים שונות. מחקירות המעורבים ביחידת פח"ע בימ"ר דרום ובשב"כ התקבל מידע רב אודות ההתארגנויות להברחת סחורות וציוד אסורים לרצועה, בהן לוקחים חלק עשרות ישראלים, תושבי איו"ש וכן תושבי רצועת עזה, המבצעים את הפעילות תוך עצימת עיניים לתרומתה הישירה של פעילות זו להתעצמותם של ארגוני הטרור ברצועה, ובראשם ארגון הטרור חמאס. נגד 12 מהמעורבים בפרשייה הגישה הבוקר (רביעי) פרקליטות מחוז דרום כתבי אישום בגין עבירות של סיוע לאויב במלחמה, איסור פעולה ברכוש למטרות טרור, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות עבירות שוחד ועבירות כלכליות.

בנוסף, במסגרת דיון חסוי שהתקיים אתמול בבית משפט השלום באשקלון, הותר לפרסום כי נחקרו שלושה חשודים נוספים בעבירות ביטחון הקשורות להברחות סיגריות לרצועת עזה, ומעצרם הוארך עד ליום 5.3, לאחר שהוגשה בעניינם הצהרת תובע על ידי הפרקליטות. בפרשה מעורב לפי החשד גם בצלאל זיני, אחיו של ראש השב"כ דוד זיני.

בשב"כ ובמשטרה מדגישים כי "במהלך הלחימה וביתר שאת מראשית הפסקת האש, פועלים חמאס וארגוני הטרור לשיקום והתעצמות המערכים הצבאיים והאזרחיים וחיזוק משילות חמאס בשטח הרצועה, ובתוך כך חידוש תשתיות צבאיות שנפגעו, גיוס והכשרת פעילים וכן חידוש פעילות לוגיסטית ושיקום מערכי הפיקוד והשליטה בשטח הרצועה.

"ההברחות מהוות איום משמעותי לביטחון מדינת ישראל, בכך שמסייעות לשרידות ומשילות חמאס כפועל יוצא של הרווחים הכלכליים מהסחורות המוכנסות לרצועה, תורמים להתעצמות חמאס, בניין כוח ושיקום יכולות צבאית באמצעות הברחת סחורות המסייעות למערכי הייצור וכן הברחת אמצעים, יכולות ואמצעים טכנולוגיים- ואף פוטנציאל להברחת אמל"ח, וכן איום הנובע מאפשרות של שימוש בצירי ההברחה כפלטפורמה לקידום פעילות צבאית התקפית בישראל ולעבר כוחותינו בשטח הרצועה.

"משטרת ישראל ושב"כ ימשיכו לפעול בנחישות לסיכול פעילות ההברחות המהווה איום ישיר על בטחונה של מדינת ישראל".