שאגת הארי | צפו בתיעודתיעוד מלב איראן: מטוסי קרב של צה"ל תוקפים משגרי רקטות ומערכות לחימהמטוסי קרב של חיל האוויר ממשיכים לתקוף ברחבי איראן ולסכל משגרים | דובר צה"ל מפרסם תיעודים מרגעי התקיפה באיראן • צפו בתיעוד (צבא וביטחון)בנב. ניסניכיכר השבת | 09:10צפו בתיעוד - צילום: דובר צה"לצפו בתיעוד| צילום: צילום: דובר צה"ל10100:00/0:34צפו בתיעוד (צילום: דובר צה"ל)צה"לאיראןמטוסי קרבמבצע שאגת הארי
