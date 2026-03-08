כיכר השבת
בשל המלחמה: כך נערכת מערכת הביטחון לאפשרות של התנקשויות בבכירים

במערכת הביטחון עיבו את האבטחה סביב בית ראש הממשלה בנימין נתניהו, לרבות כטב"מים כחלק מההכנות למבצע "שאגת הארי", ובהפקת לקחים ממבצע "עם כלביא" |  בשב"כ החליטו לעבות את אמצעי האבטחה סביב שורת בכירים, בהם גם חברי הקבינט המדיני-ביטחוני חלקם קיבלו רכבים משוריינים - צעד שמיועד למי שהאיום עליו הוגדר גבוה יותר, בין היתר מחשש לניסיונות פגיעה או התנקשויות (ביטחון)

ראש הממשלה מוקף במאבטחי שב"כ (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

כחלק מההכנות למבצע "שאגת הארי", ובהפקת לקחים ממבצע "עם כלביא", עובתה האבטחה סביב בית ראש הממשלה , לרבות כטב"מים. זאת לאחר שבמערכת הביטחון הבינו שישראל עומדת לפתוח במתקפת מנע באיראן. כך על פי דיווח ב-i24NEWS.

עוד דווח כי בשב"כ החליטו לעבות את אמצעי האבטחה סביב שורת בכירים, בהם גם חברי הקבינט המדיני-ביטחוני חלקם קיבלו רכבים משוריינים - צעד שמיועד למי שהאיום עליו הוגדר גבוה יותר, בין היתר מחשש לניסיונות פגיעה או התנקשויות. בנוסף לכך עודכנו גם סידורי התנועה והשהייה של חלק מהשרים.

חלק ממשפחותיהם של שרים בכירים הועברו מבתיהם לדירות ממוגנות, וחלקם אף שוכנו זמנית בבתי מלון. מאחורי הקלעים נשמעת גם ביקורת מצד שרים שלא נכללו בשינויים, על רקע ההבחנה בין רמות האיום.

ובמקביל, בשב"כ גם חידדו לאחרונה את הנהלים מול השרים בכל הנוגע לשימוש בטלפונים הסלולריים, מתוך הבנה שהאיראנים עשויים לנסות לבצע גם מתקפות סייבר או ניסיונות פישינג.

