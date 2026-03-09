פעילות כוחות חטיבה 300 במרחב דרום לבנון - צילום: דובר צה"ל פעילות כוחות חטיבה 300 במרחב דרום לבנון | צילום: צילום: דובר צה"ל 10 10 0:00 / 0:24 פעילות כוחות חטיבה 300 במרחב דרום לבנון ( צילום: דובר צה"ל )

דובר צה"ל מעדכן כי כוחות חטיבה 300 בפיקוד אוגדה 146, פועלים במרחב דרום לבנון כחלק ממהלך ההגנה הקדמית.

במסגרת הפעילות, הכוחות זיהו חוליית מחבלים של ארגון הטרור חיזבאללה נכנסת לתוך איתור בכפר נוצרי הנמצא בדרום לבנון. הכוחות הכווינו מטוס קרב של חיל האוויר שתקף וחיסל את חוליית המחבלים.

זיהוי מחבלים חמושים נכנסים לאיתור בכפר נוצרי במרחב דרום לבנון - צילום: דובר צה"ל זיהוי מחבלים חמושים נכנסים לאיתור בכפר נוצרי במרחב דרום לבנון | צילום: צילום: דובר צה"ל 10 10 0:00 / 0:15 זיהוי מחבלים חמושים נכנסים לאיתור בכפר נוצרי במרחב דרום לבנון ( צילום: דובר צה"ל )

דובר צה"ל מציין כי "הימצאות מחבלים במרחב הכפר מהווה דוגמה נוספת לניצול הציני של התשתיות האזרחיות למטרות טרור על ידי ארגון הטרור חיזבאללה".

כוחות צה"ל ימשיכו לפעול לחיזוק קו ההגנה הקדמי ולפעול נגד התעצמותו ושיקומו של ארגון הטרור חיזבאללה.

