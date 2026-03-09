אור הי"ד

דובר צה"ל התיר לפרסם היום (שני) את שמו סמ"ר אור דמרי הי"ד, בן 20 ממושב לימן, לוחם צמ"ה באוגדה 91 בחיל ההנדסה הקרבית - הלוחם השני שנהרג מירי לעבר כוח שהגיע לחלץ טנק בליל שבת בדרום לבנון. בתקרית נהרג גם רס"ל מאהר חטאר, בן 38 ממג'דל שמס, לוחם צמ"ה באוגדה 91 בחיל ההנדסה הקרבית, ונפצע קל גם קצין לוחם.

האירוע הקשה התרחש במוצב מגן צבעוני הסמוך למרגליות שברכס רמים, אחד מהמוצבים החדשים שהקים צה"ל בתום התמרון הקרקעי האחרון בלבנון. כוח של הנדסה קרבית שכלל שני דחפורי D9 יצא לחלץ טנק של גדוד 601 שנתקע. במהלך החילוץ, נפגע אחד מדחפורי ה-D9 של אוגדה 91, ייתכן מפצמ"ר שפגע במכל דלק או מטיל, מה שגרם למותם של שני הלוחמים. מיד לאחר מכן, הופעלו מטחי אש כבדים והותקפו מטרות רבות באמצעות מטוסי קרב באזור. שר הביטחון ישראל כ"ץ ספד לו: "אני שולח תנחומים מעומק הלב למשפחתו של סמ"ר אור דמרי, לוחם צמ"ה באוגדה 91 של חיל ההנדסה הקרבית, שנפל בקרב בדרום לבנון. אור לחם בגבורה יחד עם רס"ל מאהר ח'טאר ז"ל, שנפל גם הוא באותה התקרית, למען הגנה על יישובי ותושבי הצפון מפני ארגון הטרור האכזר חיזבאללה. בשיגור חי: כך תועדה תקיפת מטרות חיזבאללה בדאחייה - בלייב | צפו בני סולומון | 12:51 מדינת ישראל מצדיעה ללוחמינו הגיבורים שניצבים בחזית כדי להגן על אזרחי ישראל. אני מחזק את משפחות הנופלים בשעתן הקשה ומשתתף בצערן הכבד. יהי זכרם ברוך".

ח'טאר ( צילום: דובר צה"ל )

אמש השתתפו אלפים בהלווייתו של רס"ל חטאר, מהראשונים שהתגייסו לצה"ל בקרב הצעירים של מג'דל שמס. חטאר הוא החלל השלישי ביישוב במערכות ישראל. קדמו לו שני נופלים ב-1952 ו-1988.

ראש העדה הדרוזית השיח' מופק טריף אמר בהלווייתו של מאהר ח'טאר ז"ל במג'דל שמס: "חשבנו, פיללנו, התפללנו שלא תהיינה לנו שוב הלוויות כאלה, אך יד הגורל קבעה כי נעמוד כאן היום במג'דל שמס, ללוות את הגיבור מאהר ח'טאר בדרכו האחרונה. מאהר נפל לא הרחק מכאן, בקרב בדרום לבנון למול מי שמבקש לזרוע הרס בצפון המדינה ולשבור את שגרת החיים.

זהו אותו ארגון טרור שרק לפני קצת יותר משנה וחצי ירה לעבר מגרש הכדורגל במג'דל שמס ורצחו 12 ילדים, כמה מקרי, כמה אכזרי".