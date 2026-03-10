תיעוד מתקיפת המפקדות| צילום: צילום: דובר צה"ל
במהלך הלילה (שלישי) צה"ל תקף במרחב הכפר אנצר שבדרום לבנון מפקדות ותשתיות טרור של ארגון הטרור חיזבאללה, בתגובה לירי הרקטי שביצע אתמול חיזבאללה לעבר שטח מדינת ישראל ממרחב הכפר.
שעות ספורות לאחר השיגורים, הודיע דובר צה"ל בערבית לתושבי הכפר ממנו שוגרו הרקטות להתפנות מהמרחב לשם הגנתם.
דובר צה"ל מציין כי "ארגון הטרור חיזבאללה מטמיע תשתיות טרור במרחבים אזרחיים ובכך מסכן את תושבי לבנון. הצבת משגרים וירי מתוך מרחבים אזרחיים בלבנון מהווה ניצול ציני מתוכנן של תושבי לבנון לקידום מטרות הטרור של חיזבאללה.
"צה"ל פועל בעוצמה נגד ההחלטה של ארגון הטרור חיזבאללה להצטרף למערכה ולפעול בשליחות איראן ולא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל".
