מבצע "שאגת הארי" חיזבאללה שיגר רקטות, בתגובה צה"ל השמיד את המפקדות שלו | כך זה נראה צה"ל תקף מפקדות של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב הכפר אנצר שבדרום לבנון, ממנו בוצעו שיגורים לעבר שטח הארץ | צפו (צבא)