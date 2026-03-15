מי צודק? "הישגים גבוהים" או "לא מתקדמים"? הסתירות בין ההצהרות בישראל בניגוד להצהרות הצבא והדרג המדיני, גורמי ביטחון אומרים הערב כי "צריך לעשות הערכה מחודשת של יעדי המלחמה באיראן, אנחנו לא מתקדמים בקצב שקבענו" | מנגד, דובר צה"ל אמר הערב כי "המשטר מוחלש ומעורער" | לא זו אף זו, דפרין הוסיף כי "אנחנו מקדימים את ההישגים שלנו, הם גבוהים יותר ממה שציפינו" (צבא)