המערכה בצפון מתרחבת

שר הביטחון הכריז: "צה"ל החל בתמרון קרקעי בלבנון; חיזבאללה ישלם מחירים כבדים"

המלחמה בצפון עולה שלב - שר הביטחון כ"ץ הכריז: "צה"ל החל בתמרון קרקעי בלבנון" | שר הביטחון הבהיר: "מאות אלפי תושבי דרום לבנון לא יחזרו עד עד שלא יובטח שלומם של תושבי הצפון" | הבוקר פורסם כי צה"ל החל בימים האחרונים בפעילות קרקעית ממוקדת ליעדי מפתח בדרום לבנון להרחבת מרחב ההגנה הקדמי (צבא)

שר הביטחון בבור
שר הביטחון בבור| צילום: צילום: אריאל חרמוני, משרד הביטחון
שר הביטחון בבור (צילום: אריאל חרמוני, משרד הביטחון)

שר הביטחון קיים הבוקר (שני) הערכת מצב בבור ביחד עם סגן הרמטכ"ל אלוף תמיר ידעי, ראש אמ"ן אלוף שלומי בינדר, תא"ל עומר טישלר, מזכ"צ שהב"ט תא"ל גיא מרקיזנו, רח"ט מבצעים תא"ל ישראל שומר, רח"ט אסטרטגיה, תא"ל עמיחי לוין, רמ"ט פיקוד העורף תא"ל אלעד אדרי, ובכירים נוספים במערכת הביטחון.

שר הביטחון ישראל כ"ץ הודיע: "צה"ל החל בתמרון קרקעי ב כדי להסיר איומים ולהגן על תושבי הגליל והצפון". שר הביטחון הוסיף והודיע כי "מאות אלפי תושבי דרום לבנון השיעים שהתפנו ומתפנים מבתיהם מדרום לבנון וביירות - לא יחזרו לבתיהם דרומית למרחב הליטני עד שלא יובטח שלומם של תושבי הצפון".

בהתייחסו למזכ"ל ה נעים קאסם אמר כ"ץ: "נעים קאסם, שמתרברב ואומר לצה"ל 'תפאדל תבואו', מסתתר מתחת לאדמה והופך למעלה ממיליון שיעים מבני עדתו לפליטים בארצם. אכן יורש ראוי לקודמו ולקודם קודמו ולמי שיבוא אחריו".

כ"ץ הוסיף: "רה"מ בנימין נתניהו ואני הנחינו את צה"ל לפעול ולהרוס את תשתיות הטרור בכפרי המגע סמוכי הגבול בלבנון - כדי למנוע איומים ואת חזרת החיזבאללה למקום, בדיוק כפי שהדבר נעשה מול החמאס בעזה באזורי רפיח, בית חאנון ושטחים נרחבים שסוכלו, וכפי שנעשה כיום מול מנהרות הטרור בעזה.

החיזבאללה ישלם מחירים כבדים על תוקפנותו ופעילותו בציר האיראני להשמדת ישראל. הרוצים להשמיד הושמדו ויושמדו. אם נעים קאסם כל כך מתגעגע לנסראללה וחמינאי - הוא יוכל לפגוש אותם בקרוב במעמקי הגיהינום יחד עם כל מסוכלי ציר הרשע. אנחנו הבטחנו ביטחון לתושבי הצפון וכך גם בדיוק נעשה".

