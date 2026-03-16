כיכר השבת
סוף הצדק לבוא

לאחר ביטול כתב האישום: שר הביטחון הנחה להחזיר את לוחמי כוח 100 לשירות מילואים 

שר הביטחון ישראל כ"ץ נפגש בלשכתו עם לוחמי כוח 100 לאחר ביטול כתב האישום נגדם, והנחה את צה"ל לפעול להשבתם לשירות מילואים | בעקבות ההנחיה, צה"ל צפוי להתחיל בהליך שילובם מחדש של הלוחמים ביחידותיהם כבר בימים הקרובים (צבא)

לוחמי כוח 100 (צילום: יונתן סינדל\פלאש90)

לאחר ההחלטה הדרמטית על ביטול כתב האישום שהוגש נגדם, שר הביטחון, ישראל כ"ץ, נפגש היום (שני) בלשכתו עם לוחמי "כוח 100". במהלך הפגישה הודיע השר כי הנחה את לפעול באופן מיידי להחזרתם לשירות פעיל ביחידותיהם. בעקבות הנחיית השר, צה"ל צפוי להתחיל בהליך שילובם מחדש של הלוחמים ביחידותיהם כבר בימים הקרובים.

הפגישה נערכה באווירה של גיבוי מלא מצד השר, שביקש לחזק את ידי הלוחמים לאחר התקופה המורכבת שעברו תחת ההליכים המשפטיים. הדגיש בפני הלוחמים כי מקומם הוא בשטח, וכי המערכת הביטחונית תפעל להסרת המכשולים הבירוקרטיים שנותרו בדרך להצבתם המחודשת.

מוקדם יותר השבוע התייחס השר להחלטה ברשתות החברתיות וכתב כי "הצדק נעשה". לדברי כ"ץ, המשפט נולד בחטא על ידי הפצ"רית הקודמת, תוך שימוש במה שהגדיר כ"עלילת דם" נגד חיילי צה"ל ובשיטות חקירה עברייניות. השר בירך על סגירת התיקים וציין כי הוא שמח שההליך בוטל.

בהתייחסותו לעקרונות המערכת הצבאית, הדגיש שר הביטחון כי תפקיד הייעוץ המשפטי בצה"ל הוא להגן על הלוחמים הנלחמים בגבורה מול "מפלצות אכזריות", ולא על זכויותיהם של מחבלי הנוחב'ה. כ"ץ הוסיף כי הוא משוכנע שהחלטה זו תוביל לדרך חדשה ביחס המערכת כלפי הלוחמים בשטח.

