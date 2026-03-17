כיכר השבת
"הישגים סיכוליים משמעותיים"

דרמטי: בכיר המשטר עלי לאריג'אני היה בין היעדים שהותקפו הלילה באיראן

הערכה: בכיר המשטר עלי לאריג'אני היה בין היעדים שהותקפו הלילה באיראן | הרמטכ"ל: "גם הלילה נרשמו הישגים סיכוליים משמעותיים בעלי פוטנציאל להשפיע על הישגי המערכה ועל משימות צה"ל" (צבא וביטחון)

חוסל? עלי לאריג'אני בשבוע שעבר (צילום: מתוך חשבון הטוויטר שלו)

גורמים ישראלים דיווחו הבוקר (שלישי) כי בין יעדי התקיפה באיראן הלילה היה בכיר עלי לאריג'אני. עד כה תוצאות התקיפה עדיין בבדיקה ואין אישור שהוא אכן חוסל.

יצוין כי עלי לאריג'אני נחשב כאחת הדמויות הבכירות ביותר באיראן לאחר חיסול המנהיג העליון, עלי חמינאי, במכת הפתיחה לפני כשבועיים וחצי.

בתוך כך, הרמטכ"ל, רב אלוף אייל זמיר, קיים הבוקר, הערכת מצב מטכ"לית. במהלך הערכת המצב הרמטכ"ל הנחה להמשיך ולנצל הזדמנויות מבצעיות כחלק מהמערכה הכוללת נגד איראן והציר כולו.

במהלך דבריו אמר הרמטכ"ל: " ממשיך לפעול בעוצמה נגד שורת יעדים באיראן. לצד הפגיעה והשחיקה המתמשכת ביכולות הצבאיות וביכולות הייצור התעשייתיות, אנחנו פועלים נגד גורמי משמרות המהפכה וגורמי הדיכוי של המשטר".

לדבריו: "גם הלילה נרשמו הישגים סיכוליים משמעותיים בעלי פוטנציאל להשפיע על הישגי המערכה ועל משימות צה"ל. זאת בנוסף לסיכולים שבוצעו בימים האחרונים באיראן נגד גורמי חוץ, הקשורים גם לזירה הפלסטינית".

"בין היתר", חשף הרמטכ"ל: "סוכלו בטהרן בכירים המעורבים בפעילות טרור מעזה ומיהודה ושומרון, אשר הסתתרו בדירת מסתור. המערכה נגד חיזבאללה והסרת האיומים מעל יישובי הצפון ממשיכה להוות זירת פעילות מרכזית נוספת. אנחנו ממשיכים בריכוז הכוחות והרחבת הפעולה הקרקעית".

זמיר הוסיף: "שיתוף הפעולה בין צה"ל לפיקוד המרכז של צבא ארצות הברית ממשיך להתהדק, והפעולות המשותפות תורמות להעצמת ההישגים המבצעיים. נמשיך לפעול בנחישות להסרת האיומים על תושבי מדינת ישראל".

אחר כך טרמפ אומר שאין עם מי לדבר באיראן כי כולם מתו
אבי
בסוף יעלה המרגל או המרגלים! איתם ניתן לדבר.
חיים

