הלחימה בחיזבאללה

צה"ל תקף תשתית תת-קרקעית בלבנון בה אוחסנו טילי שיוט ומאות רקטות | צפו

תיעוד מתקיפת תשתיות טרור של ארגון הטרור חיזבאללה
דובר מעדכן כי חיל האוויר תקף אתמול (שני) במרחב כפרא שבדרום לבנון בהכוונת אמ"ן ופיקוד הצפון, תשתית טרור תת קרקעית רחבה בדרום לבנון בה אוחסנו מצבורי אמצעי לחימה ובהם טילי שיוט ומאות רקטות.

דובר צה"ל מציין כי מתחילת השבוע, הותקפו מפקדות ותשתיות טרור בביירות ששימשו את ארגון הטרור על מנת לקדם ולהוציא לפועל מתווי טרור רבים נגד כוחות צה"ל ומדינת ישראל.

כמו כן, הותקפו תשתיות טרור נוספות בדרום לבנון במסגרת משימת ההגנה הקדמית של אוגדה 91.

"צה"ל ימשיך לפעול בעוצמה נגד ארגון הטרור חיזבאללה שהחליט להצטרף למערכה ולפעול בחסות המשטר האיראני, ולא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל", נמסר מדובר צה"ל.

