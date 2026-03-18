כיכר השבת
ניסיונות ההתעצמות נמשכים

כך חוסל מחבל שקידם את פרויקט דיוק הטילים של החמאס • צפו

צה"ל ממשיך לפגוע בניסיונות ההתעצמות של ארגון הטרור חמאס ואתמול חיסל מהאוויר מחבל שקידם את פרויקט דיוק הטילים של הארגון • צפו החיסול (צבא)

תיעוד מחיסול המחבל
תיעוד מחיסול המחבל
תיעוד מחיסול המחבל (צילום: דובר צה"ל)

תקף אתמול (שלישי) וחיסל את המחבל יחיא אבו-לבדה, מפקד במחלקת האספקה של .

במסגרת תפקידו אבו-לבדה היה אמון על רכישה ושינוע של ציוד צבאי ואמצעי לחימה עבור הזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס.

אבו-לבדה הוביל וקידם עשרות טונות של חומרי גלם לייצור רקטות ורכיבים אלקטרונים מתקדמים לקידום מפעל הייצור של חמאס. בין היתר, ציוד זה שימש את ארגון הטרור חמאס במתקפת השבעה באוקטובר.

דובר צה"ל מציין כי "כוחות צה"ל בפיקוד הדרום ימשיכו לפעול למיגור ניסיונות ההתעצמות של ארגון הטרור חמאס ברצועת ולהסרת כל איום על מדינת ישראל ואזרחיה".

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

