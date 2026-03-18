כיכר השבת
פעל לגיוס מאות מיליוני דולרים

שב"כ וצה"ל חיסלו בלבנון בכיר במערך גיוס הכספים של חמאס

בפעילות משותפת של שב"כ וצה"ל חוסל ביום ראשון, בצידון שבלבנון, וסאם מצטפא חסין טה, מחבל בכיר במערך גיוס הכספים של ארגון הטרור חמאס

מטוס קרב (צילום: Nati Shohat/Flash90)

בפעילות משותפת של שב"כ ו חוסל מוקדם יותר השבוע, ביום ראשון, בצידון שבלבנון וסאם מצטפא חסין טה, מחבל בכיר במערך גיוס הכספים של .

טה פעל תחת ראש מערך גיוס הכספים של חמאס, עצאם רמזי מחמד חשאן, וביחד עם נוספים, אלו פועלים לגיוסם של מאות מיליוני דולרים ברחבי העולם עבור חמאס.

כספים אלו משמשים למימון טרור, להתעצמות צבאית ותשלום משכורות עבור פעילי הזרוע הצבאית.

החיסול הנוכחי הינו בהמשך לתקיפת משרדי המערך ב-06/03/26 בצידון, במסגרתה חוסלו שלושה ממחבלי מערך גיוס הכספים.

בהודעת השב"כ נאמר עוד כי "שב"כ וצה"ל ימשיכו במאמץ לגדיעת צירי מימון הטרור ויפעלו למול כל מי שמעורב בטרור ובסיוע לקידום פעילות טרור כנגד מדינת ישראל בכל זירה שתידרש".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר