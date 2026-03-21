ברקע העלייה בפגיעה האיראנית באמצעות טילים מתפזרים, הערב (מוצאי שבת) דווח על וויכוח ער מתנהל בתוך מערכת הביטחון. בלב הוויכוח, השימוש בחץ 3 מול מערכות יירוט אחרות שמיירטות את הטילים בגובה נמוך יותר.

על פי הדיווח בחדשות 12, מצד אחד טיל החץ 3, שמיירט את הטילים הבליסטיים מחוץ לאטמוספירה. רוב הרסיסים נשרפים ומתאדים כך שכלל לא מגיעים לקרקע, ומיעוטים נוחתים במדינות אחרות. מול הטילים המתפזרים, חץ 3 פוגע בהם עוד לפני הפיצול לפצצונות, אז מנטרלים את הפיזור שלהן על מרכזי אוכלוסייה.

עם זאת, כל טיל חץ 3 הוא יקר מאוד, יקר בהרבה מהמיירטים האחרים, שזולים משמעותית ומאפשרים שימוש רב בלי לעשות חשבון ארוך טווח. החיסרון במערכות האלה הוא ששברי היירוט והפצצונות במקרה של הטילים המתפזרים מסכנים את מי שלא ממוגן היטב על הקרקע.

במלחמה הזאת משתמשים בשני הכלים - כאשר לחיל האוויר יש יכולת לקבל החלטה מהירה מה לשגר בזמן אמת. ברירת המחדל היא השימוש במיירטים בגבהים הנמוכים יותר, ועל זה הוויכוח ממשיך להתנהל גם בימים אלה.

עוד דווח כי למרות שבסוף מבצע "עם כלביא" סברו בישראל שהייתה פגיעה דרמטית ארוכת טווח במערך הטילים האיראני, המסקנה במערכת הביטחון היא שב-8 החודשים שבין שתי המערכות, האיראנים ייצרו כאלף טילים נוספים.

כך שגם אם הייתה פגיעה במערכי הטילים, והייתה פגיעה, היא לא הייתה פגיעה עמוקה. שיקום התעשיות האוויריות והמשגרים היו מהירים מאוד, כשבישראל סברו שקצב הייצור נמוך בהרבה.

במקביל, על פי הדיווח ב-ynet, גורם בפיקוד העורף אמר הערב כי "אסור לזלזל בטילים המתפצלים" שיורה איראן, על אף שהרושם הראשוני הוא שהנזק שהם גורמים הוא קטן מאשר פגיעות ישירות של טילים בליסטיים.

לדבריו, "יש זירות מגוונות שבחלקן אין נפגעים, אבל לעיתים יש גם הרוגים. הפצצה הזו מגיעה ב-90 מעלות, לא בצורה של קשת - אלא בזווית ישירה. זה חודר תקרה אחת בוודאות. אנחנו לא יודעים לומר שזה לא פורץ ממ"ד. אני אומר את בזהירות. הטילים האלה יכולים להסב נזק רב בפריסה רחבה".