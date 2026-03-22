כיכר השבת
לא הייתה שורדת

אחרי 7 דקות! | גם אתם יוצאים לפני השחרור? כדאי מאוד שתצפו בזה

פיקוד העורף מפרסם היום סרטון יוצא דופן בו נראה שבר יירוט בגודל קטלני, כשהוא נופל על כלי רכב - 7 דקות מזמן האזעקה | המסקנה: אל תצאו לפני השחרור הרשמי | צפו בתיעוד (חדשות)

פיקוד העורף מפרסם היום (ראשון) סרטון יוצא דופן, בו נראה שבר יירוט בגודל קטלני, כשהוא נופל על כלי רכב - 7 דקות מזמן האזעקה.

בתיעוד נראית אישה יוצאת מרכבה ונכנסת למכולת סמוכה, כאשר במהלך הקניות החלו אזעקות.

דקות לאחר האזעקה נראה גבר נכנס לרכב סמוך ונוסע מהמקום לפני השחרור הרשמי.

אלא שכעבור זמן קצר נראה שבר יירוט ענק - בגודל קטלני ללא ספק, כשהוא נופל על רכבה של האישה שהקשיבה להנחיות ולא חזרה לרכבה לפני הזמן המותר, מעשה שככל הנראה, הציל בסייעתא דשמיא את חייה.

צפו בתיעוד.

