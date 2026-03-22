| צילום: צילום: פיקוד העורף
(צילום: פיקוד העורף )
פיקוד העורף מפרסם היום (ראשון) סרטון יוצא דופן, בו נראה שבר יירוט בגודל קטלני, כשהוא נופל על כלי רכב - 7 דקות מזמן האזעקה.
בתיעוד נראית אישה יוצאת מרכבה ונכנסת למכולת סמוכה, כאשר במהלך הקניות החלו אזעקות.
דקות לאחר האזעקה נראה גבר נכנס לרכב סמוך ונוסע מהמקום לפני השחרור הרשמי.
אלא שכעבור זמן קצר נראה שבר יירוט ענק - בגודל קטלני ללא ספק, כשהוא נופל על רכבה של האישה שהקשיבה להנחיות ולא חזרה לרכבה לפני הזמן המותר, מעשה שככל הנראה, הציל בסייעתא דשמיא את חייה.
