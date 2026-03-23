כוחות צה"ל זיהו אתמול (ראשון) חוליית מחבלים חמושים מארגון הטרור חמאס שנסעו על טנדר במרכז רצועת עזה.

מיד לאחר הזיהוי, צה"ל תקף וחיסל את המחבלים החמושים במטרה להסיר את האיום על כוחותינו.

דובר צה"ל מציין כי "טרם התקיפה ננקטו צעדים על מנת לצמצם את הסיכוי לפגיעה באזרחים, לרבות שימוש בחימוש מדויק, תצפיות מהאוויר ומידע מודיעני נוסף.

"כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי".