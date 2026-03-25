במקביל, עוד חיסולים

המשטר בטהראן חטף מהלומה: האתר הייחודי של צבא איראן - שהושמד

צה"ל תקף בהכוונת מספן המודיעין של חיל הים, את המרכז למחקר ופיתוח אמצעיים צבאיים תת-ימיים של משטר הטרור האיראני באיספהאן | המרכז הינו האתר היחיד באיראן שאחראי על תכנון ופיתוח צוללות ומערכות עזר לצי האיראני (צבא)

המרכז היחיד שאחראי למחקר ופיתוח צוללות ומערכות לצי האיראני - שהותקף (צילום: דובר צה"ל)

דובר צה"ל מפרסם כעת (רביעי) כי חיל האוויר בהכוונת אמ"ן השלים אתמול גל תקיפות נרחב לעבר תעשיות ייצור אמצעי לחימה של משטר הטרור האיראני באיספאהן. במקביל, כלי תקשורת ב מדווחים כי בכיר בחיל הים של משמרות המהפכה, מסיב בח׳תיארי נהרג בתקיפה ישראלית.

צה"ל תקף בהכוונת מספן המודיעין של חיל הים, את המרכז למחקר ופיתוח אמצעיים צבאיים תת-ימיים של משטר הטרור האיראני באיספהאן.

המרכז הינו האתר היחיד באיראן שאחראי על תכנון ופיתוח צוללות ומערכות עזר לצי האיראני. המשטר ייצר באתר מגוון דגמים של כלי שיט בלתי מאוישים.

מצה"ל נמסר: "התקיפה מגבילה משמעותית את היכולת של המשטר לייצר צוללות חדשות ומתקדמות עבור חילות הים האיראנים ושדרוג הצי הקיים".

"צה״ל ממשיך להעמיק את הפגיעה בתעשיות הצבאיות של המשטר על מנת לשלול את יכולות הייצור אותן בנה במשך שנים", נמסר.

