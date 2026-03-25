המשטר בטהראן חטף מהלומה: האתר הייחודי של צבא איראן - שהושמד

המרכז היחיד שאחראי למחקר ופיתוח צוללות ומערכות לצי האיראני - שהותקף ( צילום: דובר צה"ל )

דובר צה"ל מפרסם כעת (רביעי) כי חיל האוויר בהכוונת אמ"ן השלים אתמול גל תקיפות נרחב לעבר תעשיות ייצור אמצעי לחימה של משטר הטרור האיראני באיספאהן. במקביל, כלי תקשורת באיראן מדווחים כי בכיר בחיל הים של משמרות המהפכה, מסיב בח׳תיארי נהרג בתקיפה ישראלית.