בלב הבסיס האמריקאי: רחפן ב-$500 פגע במסוק בשווי $21 מיליון

אמש (שלישי) מיליציה הנתמכת על ידי איראן פרסמה סרטון דרמטי בו נצפה רחפן FPV פשוט וזול מצליח לחדור מבעד למערכות ההגנה המתקדמות של אחד הבסיסים המרכזיים של ארה"ב בבגדאד.

בתיעוד ניתן לראות את הרחפן מנווט בדיוק כירורגי לעבר מספר מטרות בתוך הבסיס, כאשר אחת מהן היא מסוק UH-60 "בלאק הוק" שחנה על המסלול וספג פגיעה ישירה.

המומחים מגדירים את האירוע כ"איום גדול", שכן מדובר בנשק מדויק להפליא שעלותו אפסית לעומת הנזק הכבד שהוא מסוגל להסב. התקיפה הזו מוכיחה כי גם הבסיסים המוגנים ביותר אינם חסינים בפני הטכנולוגיה הנגישה, שהופכת את שדה הקרב למסוכן ומפתיע מתמיד.

בסיס ויקטוריה הוא מתקן צבאי אמריקני גדול הממוקם סמוך לנמל התעופה הבינלאומי של בגדאד. הוא נחשב ליעד אסטרטגי ראשון במעלה מאחר שהוא משמש כמרכז לוגיסטי עצום לאחסון נשק, תחמושת ודלק, ומהווה מרכז פיקוד ושליטה מרכזי לכוחות הקואליציה בעיראק.

ורק מוצ"ש האחרון המיליציות הפרו-איראניות פרסמו סרטון נוסף המתעד פגיעת כטב"ם בתוך מתחם הבסיס.