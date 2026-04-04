דובר צה"ל התיר הערב (מוצ"ש) לפרסום את נפילתו של רס"ל גיא לודר (Guy Ludar), בן 21, מיובלים, לוחם ביחידת מגלן, עוצבת הקומנדו. גיא ז"ל נפל בקרב בדרום לבנון.

צה"ל הודיע הערב כי לוחם נוסף נפצע בתקרית באורח קשה.

לפי הדיווחים בישראל, הלוחם נפל כתוצאה מירי דו"צ בשוגג. לודר הועלה לדרגת רס"ל לאחר מותו.

לפי דיווח ב'ynet', הירי התרחש בסביבות השעה 3 לפנות בוקר (שבת), כאשר כוח מגלן הגיע לעיירה שבעא במטרה לבצע מעצר.

לוחם אחר שזיהה את שני הלוחמים סבר כי מדובר במחבלים ופתח באש. הודעה נמסרה למשפחות.

ראש הממשלה בנימין נתניהו:

"הלב של כולנו עם משפחתו של לוחם מגלן, רס״ל גיא לודר ז״ל, שנפל בתקרית המצערת בדרום לבנון.

רעייתי ואני שולחים את תנחומינו העמוקים למשפחתו ויקיריו של גיא ז״ל, שלחם באומץ ובגבורה למען הגנת יישובינו ואזרחינו.

יהי זכרו ברוך."