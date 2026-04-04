הותר לפרסום: לוחם מגלן גיא לודר ז"ל נפל בדרום לבנון מירי דו"צ | דיווח: כך קרתה הטעות

דובר צה"ל התיר לפרסום את דבר נפילתו של לוחם מגלן גיא לודר, בתקרית ירי דו צדדי | הלוחמים הגיעו לבית במטרה לבצע מעצר אולם לוחם אחר זיהה אותם כמחבלים (חדשות) 

1תגובות
לוחם מגלן גיא לודר (צילום: דובר צה"ל)

דובר צה"ל התיר הערב (מוצ"ש) לפרסום את נפילתו של רס"ל גיא לודר (Guy Ludar), בן 21, מיובלים, לוחם ביחידת מגלן, עוצבת הקומנדו. גיא ז"ל נפל בקרב בדרום לבנון.

צה"ל הודיע הערב כי לוחם נוסף נפצע בתקרית באורח קשה.

לפי הדיווחים בישראל, הלוחם נפל כתוצאה מירי דו"צ בשוגג. לודר הועלה לדרגת רס"ל לאחר מותו.

לפי דיווח ב'ynet', הירי התרחש בסביבות השעה 3 לפנות בוקר (שבת), כאשר כוח מגלן הגיע לעיירה שבעא במטרה לבצע מעצר.

לוחם אחר שזיהה את שני הלוחמים סבר כי מדובר במחבלים ופתח באש. הודעה נמסרה למשפחות.

ראש הממשלה בנימין נתניהו:

"הלב של כולנו עם משפחתו של לוחם מגלן, רס״ל גיא לודר ז״ל, שנפל בתקרית המצערת בדרום לבנון.

רעייתי ואני שולחים את תנחומינו העמוקים למשפחתו ויקיריו של גיא ז״ל, שלחם באומץ ובגבורה למען הגנת יישובינו ואזרחינו.

יהי זכרו ברוך."

1
נהרג בשוגג , שוגג במעשה מזיד , השירות הקרבי בצבא גובל בסיכון לעיתים של יהרג ואל יעבור - רציחת עמיתך היהודי , - נושא שנזנח
