2.3 מיליארד של אש: אלביט תהפוך את יוון למעצמה רקטית

צבא יוון ( צילום: המטה הכללי של ההגנה הלאומית של יוון )

בעוד הדי הפיצוצים מהמערכה הרב-זירתית בישראל טרם נדמו, הטכנולוגיה הישראלית שמוכיחה את עצמה בשדה הקרב כובשת יעד אסטרטגי חדש באירופה. בטקס חגיגי במשרד ההגנה באתונה, נחתמה היום עסקת הענק שתהפוך את יוון למעצמה רקטית אזורית בעזרת מערכת ה-PULS של אלביט. העסקה, שנחתמה בשיאה של תקופה ביטחונית מורכבת, מהווה הבעת אמון עולמית עוצמתית ביכולות הקטלניות והמדויקות של הנשק הישראלי, שנמצא כיום בביקוש שיא ברחבי נאט"ו.

מהחזית בעזה ועד לחופי יוון

ההסכם החדש, כפי שהובא ב-World Defense News, מקבע את מעמדה של ישראל כספקית הנשק המרכזית של יוון אל מול האיומים המשתנים במזרח התיכון ובאירופה.

עוצמה לטווח של 300 ק"מ: מערכת ה-PULS היא מערכת רב-תכליתית המסוגלת לשגר רקטות וטילים מדויקים לטווחים שבין 40 ל-300 ק"מ. המערכת, שצברה ניסיון מבצעי עשיר בחיל התותחנים של צה"ל במלחמה הנוכחית, תעניק ליוון יכולת תקיפה כירורגית שטרם נראתה באזור.

אלביט כקבלן ראשי:

במסגרת החוזה שייפרס על פני ארבע שנים (עם תמיכה לעשור נוסף), אלביט תספק חבילת תחמושת מקיפה ומשגרים מתקדמים. חלק מהייצור יתבצע ישירות ביוון, כחלק משיתוף פעולה תעשייתי שנועד לחזק את הקשרים הכלכליים בין המדינות.

השוק האירופי רותח: יוון מצטרפת לרשימה ארוכה של מדינות כמו הולנד, דנמרק וסרביה שכבר הצטיידו במערכת. ברקע, ממתינה עסקת ענק נוספת בגרמניה בשווי של 6 מיליארד אירו, המעידה על כך שהארטילריה הישראלית הופכת לסטנדרט החדש של אירופה.

העסקאות הבאות בדרך: מעבר לרקטות, על הפרק נמצאת רכישת מערכות הגנה אווירית ישראליות (ברק MX וקלע דוד) בשווי של 11 מיליארד שקל, מה שעשוי להפוך את יוון ללקוחה הביטחונית הגדולה ביותר של ישראל בעשור הקרוב.

שר הביטחון ישראל כ"ץ הגדיר את העסקה כביטוי לעוצמת השותפות האסטרטגית. בזמן שהתעשיות הביטחוניות עובדות מסביב לשעון כדי לספק מענה לצה"ל, הן מצליחות במקביל לנפק חוזי ענק שמכניסים מיליארדים לקופת המדינה ומחזקים את ההרתעה הישראלית בעולם.