הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר קיים היום (ראשון) פגישה עם ראש עיריית נהריה ועם אנשי כיתת הכוננות של מושב שתולה.

הרמטכ"ל שוחח עימם על המצב המבצעי והדגיש את חשיבות החוסן בעורף שראשי הרשויות והערים מפגינים.

זמיר אמר במהלך הפגישות: "אנחנו נלחמים בתוך לבנון כדי להגן על נהריה ועל יישובי הצפון, ולהבטיח ביטחון ארוך טווח לתושבים. נוצרה כאן הזדמנות לשנות את המציאות הביטחונית ולא נפספס אותה".

לדבריו: "פינינו אוכלוסייה במרחבים בלבנון לשם הגנתה ואנחנו לא נשיב אותה עד שנבטיח פירוז מדרום לליטאני. לנגד עינינו הסרת האיום הישיר עליכם, תושבי הצפון. אנחנו מדכאים באופן שיטתי את איום הירי תלול המסלול, תוך הפעלת כלל היכולות העומדות לרשותנו. אנחנו פועלים במרחבים שונים בלבנון כדי לאפשר ביטחון לתושבי הצפון ולכל אזרחי ישראל - חיזבאללה סופג פגיעה קשה ואנחנו נמשיך ונעמיק אותה".

מתקפת טילים איראנית בלב הלילה • אישה בת 80 במצב קריטי כיכר השבת | 04:06

"אנחנו פועלים בשתי זירות", הוסיף זמיר: "זירת הצפון מהווה זירה מרכזית נוספת מלבד איראן. אנחנו רואים שההישגים מול איראן משפיעים גם על חיזבאללה.

"החוסן שאתם מפגינים הוא חלק בלתי נפרד מהמאמץ שלנו. אני מבקש להביע הערכה עמוקה על המנהיגות, האיתנות והתמיכה בצה״ל - החיזוק הזה נותן לנו אורך רוח להמשיך".