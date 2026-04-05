"הסרת האיום הישיר"

הרמטכ"ל: "לא נפספס את ההזדמנות לשנות את המציאות הביטחונית בצפון"

הרמטכ"ל זמיר בנהריה ושתולה: "אנחנו אוחזים בשטח ולא נעזוב אותו עד שיוסר האיום הישיר עליכם, זה בראש סדר העדיפויות שלנו" (חדשות)

(צילום: דובר צה"ל)

הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר קיים היום (ראשון) פגישה עם ראש עיריית נהריה ועם אנשי כיתת הכוננות של מושב שתולה.

הרמטכ"ל שוחח עימם על המצב המבצעי והדגיש את חשיבות החוסן בעורף שראשי הרשויות והערים מפגינים.

זמיר אמר במהלך הפגישות: "אנחנו נלחמים בתוך כדי להגן על נהריה ועל יישובי הצפון, ולהבטיח ביטחון ארוך טווח לתושבים. נוצרה כאן הזדמנות לשנות את המציאות הביטחונית ולא נפספס אותה".

לדבריו: "פינינו אוכלוסייה במרחבים בלבנון לשם הגנתה ואנחנו לא נשיב אותה עד שנבטיח פירוז מדרום לליטאני. לנגד עינינו הסרת האיום הישיר עליכם, תושבי הצפון. אנחנו מדכאים באופן שיטתי את איום הירי תלול המסלול, תוך הפעלת כלל היכולות העומדות לרשותנו. אנחנו פועלים במרחבים שונים בלבנון כדי לאפשר ביטחון לתושבי הצפון ולכל אזרחי ישראל - סופג פגיעה קשה ואנחנו נמשיך ונעמיק אותה".

"אנחנו פועלים בשתי זירות", הוסיף זמיר: "זירת הצפון מהווה זירה מרכזית נוספת מלבד איראן. אנחנו רואים שההישגים מול איראן משפיעים גם על חיזבאללה.

"החוסן שאתם מפגינים הוא חלק בלתי נפרד מהמאמץ שלנו. אני מבקש להביע הערכה עמוקה על המנהיגות, האיתנות והתמיכה בצה״ל - החיזוק הזה נותן לנו אורך רוח להמשיך".

