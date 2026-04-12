הרמטכ"ל איל זמיר הורה על העלאת רמת הכוננות בצה"ל, כחלק מהיערכות מיידית לאפשרות של חזרה למלחמה גלויה מול איראן. כך דיווח היום (ראשון) הפרשן הצבאי של ידיעות אחרונות וערוץ I24NEWS.

הצעד הדרמטי מגיע על רקע הדיווחים על קריסת המשא ומתן המדיני בין ארצות הברית לממשל בטהרן - מה שמוביל את מערכת הביטחון להיערך לתרחישי קיצון בטווח הזמן המיידי.

לפי הדיווח, צה"ל נכנס ל"נוהל קרב" סדור, מתכונת מבצעית המזכירה את ההכנות שנערכו ערב המבצעים הקודמים שבוצעו על אדמת הרפובליקה האיסלאמית, במטרה להבטיח מוכנות מלאה לכל התפתחות בחזית הצפונית או במעגלים רחוקים יותר.

במקביל להנחיות המבצעיות, אגף המודיעין הגביר משמעותית את קצב בניית המטרות בשטח איראן, תוך עדכון בנק המטרות האיכותי של חיל האוויר ויחידות העילית. הפעילות המודיעינית המואצת נועדה לאפשר לדרג המדיני מרחב תמרון רחב במידה ויוחלט על מעבר למתקפה.

יחד עם זאת, לצד הדריכות הגבוהה וההיערכות הלוגיסטית והמבצעית, גורמים ביטחוניים מדגישים כי נכון לשעה זו טרם התקבלה החלטה רשמית של הקבינט על יציאה לפעולה צבאית יזומה, והצעדים הנוכחיים מוגדרים כהיערכות מונעת ותגובתית להתפתחויות המדאיגות בזירה הבינלאומית מול איראן.

ההחלטה של הרמטכ"ל לשלוח את הצבא ל"נוהל קרב" מעידה על ההבנה במערכת הביטחון כי חלון ההזדמנויות הדיפלומטי הולך ונסגר. במצב כזה, צה"ל נדרש לגשר על הפער שבין כוננות שגרתית לבין מעבר מהיר למצב של לחימה בעצימות גבוהה, הכוללת הגנה על העורף הישראלי מפני מטחי טילים לצד יכולת תקיפה ארוכת טווח. דריכות זו צפויה להישאר בשיאה בימים הקרובים, כל עוד לא נרשמת פריצת דרך מדינית או שינוי בהתנהלות האיראנית בשטח.