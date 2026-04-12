נחשף: נתניהו ביקר בתוך שטח לבנון - זה מה שאמר ללוחמים במקום

נתניהו ביקר היום בדרום לבנון ונפגש שם עם חיילי צה"ל

נתניהו היום
נתניהו היום| צילום: צילום: רועי אברהם/ לע"מ, סאונד: ניר שרף/ לע"מ.
צילום: רועי אברהם/ לע"מ, סאונד: ניר שרף/ לע"מ.

ביקר בדרום לבנון: ״המלחמה נמשכת, כולל בתוך רצועת הביטחון בלבנון. האויבים שלנו - איראן וציר הרשע - באו להשמיד אותנו, וכעת הם נלחמים על ההישרדות שלהם״.

ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקר היום (ראשון) בדרום לבנון, יחד עם שר הביטחון ישראל כ״ץ, הרמטכ״ל, רב-אלוף אייל זמיר ומפקד פיקוד הצפון, אלוף רפי מילוא.

בהמשך, ראש הממשלה הגיע למוצב צה״ל סמוך לגבול, שם קיבל סקירה ממפקד עוצבת הגליל, תא״ל יובל גז על פעילות האוגדה.

ראש הממשלה בנימין נתניהו:

״אני פה עם שר הביטחון, הרמטכ"ל, אלוף הפיקוד, מפקד האוגדה וחיילי המילואים שלנו. יש פה רוח נפלאה ונכונות להילחם - והם נלחמים היטב. המלחמה נמשכת, כולל בתוך רצועת הביטחון בלבנון, שבה הייתי לפני שעה קלה.

מה שאנחנו רואים זה שאנחנו סיכלנו את איום הפלישה מלבנון בזכות רצועת הביטחון הזאת, מרחיקים את סכנת ירי הנ"ט וגם מטפלים בתמ"ס (רקטות), אבל יש עוד עבודה לעשות. עשינו עבודה ענקית, הישגים אדירים, יש עוד מה לעשות - ואנחנו עושים זאת.

אחד הדברים שאנחנו רואים כאן, זה שבעצם שינינו את פני המזרח התיכון. האויבים שלנו - איראן וציר הרשע - הם באו להשמיד אותנו, וכעת הם נלחמים פשוט על ההישרדות שלהם. אנחנו רואים את זה בכל זירה וזירה. זה הישג אדיר של מדינת ישראל וצבא ההגנה לישראל, חיילי הסדיר וחיילי המילואים הנהדרים שלנו. עם ישראל מצדיע לכם״.

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

