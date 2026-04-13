שעות גורליות: המצור הימי האמריקני שהכריז הנשיא דונלד טראמפ על מצר הורמוז יחל היום (שני) ב-17:00, ובישראל נערכים לאפשרות של חזרת המלחמה. בפוסט ברשת Truth שלו חזר הבוקר טראמפ על הודעת פיקוד המרכז של צבא ארה"ב (סנטקום), וכתב כי המצור הימי על המצר האסטרטגי יחל אחר הצהריים.

לפני שעה קלה שר ההגנה של פקיסטן חואאג'ה אסיף אמר כי "עדיין קיימת אפשרות לחידוש השיחות בין אמריקה לאיראן", וטען ש"סבב שיחות חדש בין איראן לארצות הברית יתחיל בקרוב. אנחנו מרוצים אחרי השיחות, ולא נרשמו התפתחויות שליליות".

במהלך ישיבת הממשלה שמעו השרים סקירות ביטחוניות על איראן ולבנון, והתרשמו שיש היערכות לאפשרות של חזרת הלחימה. טרם ידוע כיצד ינהג טראמפ ואיך תגיב לכך איראן אבל בישראל בהחלט נערכים לאפשרות של חזרת המלחמה. בנוסף נאמר לשרים שיש להיות ערוכים לכל תרחיש, ברמיזה לאפשרות של מתקפת פתע איראנית.

ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר בישיבת הממשלה לשרים כי יש להיות דרוכים וערוכים לכל התפתחות. הוא סיפר כי שוחח אתמול עם סגן נשיא ארצות הברית ג'יי. די. ואנס: "הוא צלצל אליי ממטוסו בחזרה מאסלאמאבאד. הוא דיווח לי בפירוט כפי שעושים אנשי הממשל הזה מדי יום, על התפתחות המשא ומתן. במקרה הזה, הפיצוץ במשא ומתן. הפיצוץ בא מהצד האמריקני שלא היה יכול לסבול את ההפרה הבוטה של ההסכם לכניסה משא ומתן על ידי איראן".

לדברי נתניהו, "ההסכמה הייתה שעוצרים את האש, והאיראנים מיד פותחים את המצרים. הם לא עשו את זה. האמריקנים לא היו יכולים לקבל את זה". עוד אמר כי "ואנס גם הבהיר לי שהנושא המרכזי שעומד על הפרק מבחינת הנשיא טראמפ וארצות הברית, זה הוצאת כל החומר המועשר, ולהבטיח שאין יותר העשרה בשנים הבאות, וזה יכול להיות בעשרות שנים, אין העשרה בתוך איראן. זה המוקד שלהם, כמובן שהוא גם חשוב לנו".

לפי דיווח בוול סטריט ג'ורנל בסוף השבוע, צבא ארה"ב ממשיך להזרים כוחות למזרח התיכון - עם מטוסי קרב ומטוסי תקיפה שהגיעו לאחרונה לאזור ו-2,000-1,500 חיילים מהדיביזיה המוטסת ה-82. במקביל, עוד אלפי לוחמי מרינס ומלחים עושים דרכם לאזור, וכך גם נושאת המטוסים ג'ורג' בוש.

מנגד, ראש מטה הפיקוד המאוחד של הכוחות האיראניים, חאתם אל-אנביא, אמר כי ההגבלות האמריקניות על כלי שיט במים בינלאומיים הן "בלתי חוקיות ופיראטיות". הוא הוסיף: "ביטחון נמלי המפרץ הפרסי וים עומאן הוא או של כולם, או של אף אחד. מימוש הריבונות של הרפובליקה האיסלאמית במימיה הטריטוריאליים הוא זכות טבעית של האומה האיראנית".

לדבריו, "לכלי שיט של האויב אין ולא תהיה הזכות לעבור במיצר הורמוז. ספינות אחרות יורשו לעבור בהתאם לתקנות", אמר הבכיר האיראני שאיים כי "אם ביטחון נמלי איראן במפרץ הפרסי ובמפרץ עומאן ייפגע, שום נמל במפרץ הפרסי ומפרץ עומאן לא יהיה בטוח".

במקביל, גורם צבאי אמר כי "אנחנו ערוכים לאפשרות שאיראן תנסה לבצע ירי כבר הערב. יכול להיות שכתגובה לסגירת מיצרי הורמוז, היום בשעה 17:00 יבצעו האיראנים ירי לעבר בסיסים אמריקאיים במפרץ ולעבר יעדים במדינות המפרץ. הם בהחלט יכולים לבצע ירי לעבר ישראל, ולכן אנחנו ערוכים לאפשרות שכזאת. נכון לעכשיו אין אינדיקציה מודיעינית לכך, אבל אנחנו עוקבים וערניים לנעשה באיראן ויש לנו הנחת עבודה שמהלך כזה יכול לקרות", כך על פי דיווח במעריב.

הגורם הצבאי הוסיף כי "עכשיו זה הזמן, כל צוותי הקרקע והצוותים הטכניים עובדים סביב השעון כדי לטפל בכל המטוסים וכל הפלטפורמות בחיל האוויר ולהעמיד אותם במוכנות הגבוהה ביותר. אנחנו מבצעים פעולות שונות, עוברים על יעדים, פקודות ותוכניות מבצעיות".