מבצע "חושך נצחי"

צה"ל חושף: יותר מ-250 מחבלי חיזבאללה חוסלו בגל התקיפות הגדול בלבנון

צה"ל מאשר כי לאחר איסוף מידע מודיעיני, בתקיפה הנרחבת על עשרות המפקדות של חיזבאללה בשבוע שעבר ברחבי לבנון - חוסלו בתוך דקות ובמקביל יותר מ-250 מחבלים | ביניהם: מפקד מטה הסיוע הלוגיסטי בחיזבאללה, מפקדים בכירים ביחידת המודיעין של הארגון, וסגן מפקד כוח הטילאות (צבא)

המפקדים המחוסלים

צה"ל מאשר כי יותר מ-250 מחבלים ומפקדים מארגון הטרור חוסלו בתקיפה הגדולה ביותר ב במסגרת מבצע "שאגת הארי" ב-8 באפריל 2026, בהם עשרות בביירות.

לאחר מעקב מודיעיני מתמשך של אמ"ן מאז מהלומת התקיפה, נמסר כי נחצה רף 250 המחבלים שחוסלו בביירות, הבקאע ובדרום לבנון. בצה"ל מציינים כי תקיפות אלו מהוות פגיעה מדויקת ורחבה במערכי הפיקוד והשליטה של ארגון הטרור חיזבאללה.

אלו המפקדים שחוסלו במהלומה היו אחראיים על תפעול כלל מערכיו של הארגון, בדגש על יכולות האש, המודיעין וההגנה. בין הבכירים שחוסלו:

  • חסן מצטפא נאצר - מפקד מטה הסיוע הלוגיסטי בחיזבאללה, מפקד ותיק בארגון שהיה אמון על הברחת ואחסנת אמצעי לחימה בלבנון והיווה גורם מרכזי בניסיונות השיקום של חיזבאללה.
  • עלי קאסם, אבו עלי עבאס ועלי חגאזי - מפקדים בכירים ביחידת המודיעין של חיזבאללה, האחראית על בניית תמונת מודיעין במדינת ישראל, לרבות גיבוש בנק מטרות לתקיפה ואיסוף מודיעין.
  • אבו מחמד חביב - סגן מפקד כוח הטילאות של חיזבאללה, שפעל לאורך המלחמה ובמבצע "חיצי הצפון" בפרט לשיגור טילים לעבר מדינת ישראל, והוביל את תהליכי ההתעצמות של יחידת הטילים בתקופה האחרונה.

לצד אלו, חוסלו אחראים על תחומי הארטילריה וההגנה ביחידות השונות של ארגון הטרור חיזבאללה. בצה"ל מדגישים כי ספירת המחוסלים נמשכת גם בשעה זו, וכי ימשיכו לפעול בעוצמה נגד ארגון הטרור חיזבאללה.

לפי נתוני אמ"ן ודובר צה"ל, מספר המחוסלים בביירות, בבקאע ובדרום לבנון חצה את רף ה-250, כאשר עשרות מהם חוסלו בלב הבירה הלבנונית. התקיפות הללו מהוות פגיעה מדויקת ורחבה במערכי הפיקוד והשליטה של ארגון הטרור.

גורם בכיר באמ"ן חשף את עוצמת המהלומה וציין כי בתוך דקה אחת נפגעו עשרות מפקדות של חיזבאללה וחוסלו מאות מחבלים. לדבריו, חיסולם של המפקדים המנוסים הביא לפגיעה אסטרטגית ורוחבית שהשפיעה על כל מימדי היכולות של הארגון.

הגורם הוסיף כי מדובר במפקדים עם ניסיון וידע עשיר שנגדעו בבת אחת, וכי בצה"ל מגלים בכל יום מחבלים מחוסלים נוספים שכן טרם הסתיים אומדן ההשפעה המלא של המכה.

6
כו ירבו
מני
5
חסדי ה' כי לא תמנו כן יאבדו כל אויביך ה' יישר כוח ללוחמים שהקב"ה ישמור עליהם מכל רע ויחזירם לביתם לשלום בתוך שאר אחינו בית ישראל
זלמן
4
עבודה מדהימה של חיל האוויר ואמ"ן ככה נראית הרתעה גאים בכם ומחזקים את ידיכם עד לניצחון המוחלט על הרשע
איתן
3
סוף סוף שומעים דברים כאלה עבודה נקייה ומדויקת רק ככה הם מבינים בכוח
מוטי
2
עם ישראל חי וקיים חיזבאללה מת ונקבר
ז'אקו
1
לחסל ולהשמיד את ראשי חיזבאללה בלבנון למחוק כל בסיס וזכר לפעילותם להפוך את מערכי הירי ומחסני התחמושת שלהם לאפר ולוודא בביטחון גמור שהאויב הצפוני ימוגר לנצח ללא יכולת שיקום
ברוך

