יותר מ-150 מחבלים חוסלו - בהם מפקד גזרת בינת ג'בייל

ביממה טרם כניסת הפסקת האש לתוקף, צה"ל תקף מאות מחבלים ותשתיות טרור ששימשו את ארגון הטרור חיזבאללה לקידום מתווי טרור נגד מדינת ישראל וכוחות צה"ל.

במסגרת התקיפות, חוסלו יותר מ-150 מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה והותקפו כ-300 תשתיות צבאיות, בהן משגרים, מפקדות ומחסני אמצעי לחימה במספר מרחבים בלבנון.

בין המחוסלים: מפקד גזרת בינת ג'בייל בארגון הטרור חיזבאללה, המחבל עלי רצ'א עבאס, יחד עם מפקדים נוספים בארגון.

בצה"ל מציינים כי גזרת בינת ג'בייל היא אחת מגזרות החזית החשובות בארגון, עליה עבאס פיקד במסגרת הלחימה נגד כוחות צה"ל. בנוסף, המחבל קידם מתווי טרור רבים נגד כוחות צה"ל ומדינת ישראל לאורך השנים ובפרט במהלך מבצע 'שאגת הארי', ופעל לשיקום גזרת בינת ג'בייל.

עבאס הינו מפקד גזרת בינת ג'בייל הרביעי שחוסל על ידי צה"ל מתחילת מבצע 'חיצי הצפון'.

"צה"ל ימשיך לפעול לטיהור המרחב שבשליטתו להסרת כל איום על אזרחי מדינת ישראל וכוחותיו", כך נמסר מדובר צה"ל.