צה"ל השלים במהלך הלילה גל תקיפות נרחב בטהרן, שבמרכזו פגיעה בתעשיות צבאיות, אתרי שיגור ומוקדים הקשורים למערך הטילים של איראן.

במסגרת התקיפות הותקפו עשרות תשתיות של המשטר האיראני, כחלק מהמאמץ להעמיק את הפגיעה ביכולות הייצור והירי.

בין היעדים שנפגעו היו בסיס ששימש את צבא איראן להדרכת חיילים ולאחסון מערכות טילים שנועדו לפגוע בכלי טיס, אתר לייצור ולפיתוח רכיבים מרכזיים לטילים בליסטיים, אתר לייצור סוללות עבור אמצעי לחימה, וכן אתר לייצור אמצעי לחימה של משמרות המהפכה.

במקביל נמשכו התקיפות נגד מערכי האש של איראן, בניסיון לצמצם את היקף השיגורים לעבר ישראל. במהלך הלילה הותקפו גם מתחם היערכות ושיגור טילים של משמרות המהפכה, אתרי שיגור טילים בליסטיים, מערכות הגנה אווירית ועמדות תצפית של משמרות המהפכה וצבא איראן.

במהלך הפעילות זוהו כמה חיילים ממערך הטילים הבליסטיים פועלים מתוך מבנה צבאי בטהרן. זמן קצר לאחר מכן חיל האוויר תקף את המבנה, והחיילים, שתכננו לקדם ירי לעבר מדינת ישראל, חוסלו.

בישראל רואים בתקיפות האחרונות חלק משלב נוסף בהעמקת הפגיעה במערכי הליבה של המשטר האיראני, בדגש על תעשיות הייצור, תשתיות השיגור והכוחות המעורבים ישירות בירי לעבר ישראל.